Đúng 9h ngày 26/12, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, thuận đường làm giàu, khắp người dát vàng, cuộc đời êm ấm vượng phát

Tử vi ngày 26/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu luôn đạt được thành tích cao khi làm việc.

Tình cảm: Tình yêu vẫn chưa thể tự cải thiện, bạn vẫn đang duy trì mối quan hệ hiện tại.

Công việc: Người tuổi Sửu tập trung vào lĩnh vực bản thân thích, không thích những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán.

Tài lộc: Không để cơ hội trôi qua nhanh, bạn cố gắng duy trì thời gian tạo ra thu nhập thụ động.

Sức khoẻ: Không dành quá nhiều thời gian vào những việc khác, bạn dành thời gian cho bản thân.

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Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng.

Khi gặp trắc trở, tuổi Dậu sẽ có quý nhân nâng đỡ. Thời trẻ, con giáp này cũng trải qua khá nhiều khó khăn, làm ăn đổ bể, phải thay đổi công việc nhiều lần.

Hôm nay, tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dậu nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước.

Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.

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Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/12/2023 hôm nay, tuổi Mão có vẻ khá đào hoa. Có một vài đối tượng với điều kiện khá ổn đang muốn tìm hiểu bản mệnh. Nếu còn độc thân hãy thử trò chuyện để hiểu sâu thêm về đối phương xem sao.

Còn nếu đã có nửa kia, hai người được tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào và lãng mạn do tình yêu mang lại. Dù bận rộn đến mấy, hai người cũng luôn sắp xếp thời gian và tìm cơ hội để ở bên nhau.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh cần sắp xếp thực hiện công việc cho hợp lý, để có thể gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.