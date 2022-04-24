Đúng 9h ngày 25/4, CÔNG THÀNH DANH TOẠI, Thần lộc phù hộ, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đổi đời, công việc thuận lợi, tiền tiêu không thiếu

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết đúng 9 giờ ngày 25/4/2022, vận may sự nghiệp của những người tuổi Sửu đặc biệt thịnh vượng, chỉ cần thời gian tới, tuổi Sửu tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực như họ đã từng, giữ vững lập trường khi đối mặt với khó khăn, trắc trở là có thể khiến sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Từ giai đoạn này đến tháng 6 sắp tới, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, người làm việc văn phòng sẽ được cấp trên trọng dụng, có thể được xem xét tăng lương thăng chức, còn đối với người kinh doanh làm ăn, thì những dự án và kế hoạch sắp tới được vận hành trơn tru, có khả năng đổi đời.

Tử vi cho biết đúng 9 giờ ngày 25/4/2022, vận may sự nghiệp của những người tuổi Sửu đặc biệt thịnh vượng, chỉ cần thời gian tới, tuổi Sửu tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực như họ đã từng, giữ vững lập trường khi đối mặt với khó khăn, trắc trở là có thể khiến sự nghiệp ngày càng thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết đúng 9 giờ ngày 25/4/2022, những người tuổi Dậu sẽ bước vào giai đoạn may mắn vượt trội, không những có vận trình tài lộc thịnh vượng, mà công việc cũng suôn sẻ bất ngờ. Đối với những người làm ăn buôn bán thì sẽ ngày càng phát đạt, khách hàng ngày càng nhiều, còn đối với những người an phận thì không lo lắng sóng gió, vận may ở ngay bên cạnh, được cấp trên tín nhiệm, giao cho trọng trách và từ đó có thể thăng chức tăng lương. Ngoài ra, người tuổi Dậu vốn thông minh, biết mình biết ta, nên cuộc sống cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng dễ dàng hơn những con giáp khác. Cuối năm nay, nếu không thành Rồng cũng thành Phượng.