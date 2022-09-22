Đúng 9h ngày 23/9: Những con giáp này được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập tăng cao

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 08:52

3 con giáp vượng khí vượng tài, cuộc sống khởi sắc vào khung giờ này.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu được biết đến là người cần cù, chịu khó nhất. Dù con giáp này không thông minh, tài năng hơn người nhưng họ lại chăm chỉ, không ngại học hỏi và không ngừng vươn lên. Cũng nhờ thế mà họ từng bước vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Trung khung giờ này, con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái thành công. Được quý nhân phù trợ, họ giải quyết công việc một cách thực tế nhất. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi thuận, ký được hợp đồng có giá trị.

Đúng 9h ngày 23/9: Những con giáp này được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập tăng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng mưa thuận, gió hòa, có thêm lợi nhuận về vật nuôi, cây trồng. Con giáp tuổi này làm gì cũng cẩn thận, có sự chuẩn bị trước nên ít khi mắc sai sót. Công việc của họ ngày càng tiến triển thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập cho bản thân họ và gia đình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, người tuổi này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định. Mùi sống thân thiện và gần gũi với mọi người nên được nhiều người yêu mến. Trong khung giờ này, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Đúng 9h ngày 23/9: Những con giáp này được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập tăng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Người tuổi này cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, vị tha và nhân hậu. Người tuổi này tuy xuất phát điểm bình dân nhưng họ luôn nỗ lực vươn lên. Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn. Chính bởi vậy nên con giáp này dù tuổi trẻ nghèo khó, đến trung tuổi cũng đổi vận giàu sang,

Trong khung giờ này, người tuổi Sửu có vận quý nhân vượng tài. Người tuổi này dần giải quyết những khó khăn trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Không những thế, họ còn tìm được công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Đúng 9h ngày 23/9: Những con giáp này được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập tăng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này buôn bán cũng một vốn bốn lời. Họ có thêm cơ hội mở thêm chi nhánh, mở rộng việc kinh doanh. Con giáp tuổi Sửu đừng choáng hợp với những khó khăn trước mắt. Con giáp này cần nghiêm túc, tận tâm tận lực với công việc. Họ sẽ tìm thấy mục tiêu và hướng đi cho sự nghiệp của mình trong tương lai.

*Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm. 

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