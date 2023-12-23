Đúng 9h ngày 23/12, 3 con giáp tài lộc chói sáng, phước lành bất tận, không phải sầu vì tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tử vi hôm nay ngày 23/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn không chịu nổi những cơn đau nhứt vào mùa đông.

Tình cảm: Tình cảm có thể cho bạn nhiều niềm vui, nhưng thường chịu buồn tủi một mình.

Tài lộc: Khai thác cẩn thận nguồn vốn đầu tư.

Sức khoẻ: Bạn đạt nhiều thành tích tốt trong vận động.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng vận trình của người tuổi Sửu từ hôm nay có nhiều may mắn. Bản mệnh được quý nhân trợ giúp, các vấn đề có thể được giải quyết êm đẹp.

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Bản mệnh biết mình muốn gì, cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Tài chính của tuổi Sửu dần bước vào giai đoạn ổn định. Bản mệnh có thể xem xét các dự án đầu tư mới để tạo ra nguồn lợi nhuận cao hơn.

Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu có thể dành nhiều thời gian hơn cho mối quan hệ của mình, chia sẻ nhiều hơn với nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/12/2023 hôm nay, tuổi Tỵ nên đặc biệt chú ý đến mối quan hệ xã hội. Có khả năng cao rằng những người đang tiếp cận con giáp này có thể là những người tiểu nhân, đang chờ đợi cơ hội để lợi dụng bản mệnh.

Dù tuổi Tỵ có đang đứng ở vị trí nào, quan trọng nhất là phải nhìn xa trước và sau lưng, tránh việc cứng đầu và kiên quyết với quan điểm cá nhân. Bản mệnh có tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ, nhưng điều này đôi khi khiến bản mệnh thiếu sự nhìn nhận một cách toàn diện các vấn đề.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ của tuổi Tỵ trở nên căng thẳng bởi những quan điểm trái ngược. Có thể dẫn đến việc hai người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự đồng thuận, thậm chí đứng trước bờ vực tan vỡ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.