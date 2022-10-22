Đúng 9h ngày 23/10: 3 con giáp sau vận trình Tài Lộc thăng tiến lên một tầng mới, Chính Quan độ mệnh, vạn sự hanh thông, gặp được quý nhân, tình tiền khởi sắc

Tử vi học có nói, trong khung giờ này, cuộc sống của 3 con giáp sau đây sẽ có chuyển biến tích cực, đường sự nghiệp rộng mở, tiền luôn đầy túi, vận đỏ không ai sánh kịp.

Tuổi Ngọ Vào khung giờ này, người tuổi Ngọ được Chính Quan hậu thuẫn nên vận trình sự nghiệp vượng phát, thăng tiến như diều gặp gió. Những cố gắng bấy lâu của bản mệnh đã được nhìn nhận xứng đáng, cấp trên không hề ngần ngại trao cho bạn thêm cơ hội và cả quyền hạn để thể hiện năng lực.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên có thể vì sự thăng cấp đến khá bất ngờ nên con giáp này vẫn chưa thực sự quen với vị trí mới của mình. Để thích nghi được với vị trí mới thì cần nhiều thời gian, nên tuổi Ngọ không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân xứng đáng với vị trí đang có. Hãy cứ tự tin với những gì đang có trong tay. Tuổi Mùi Trời sinh những người tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn và luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Mùi đều không sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có thể tạo dựng được sự giàu có cho riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc bất ngờ suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Họ vốn thông minh, vì vậy đây sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa để họ gặp được cơ hội tốt và đổi đời. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều cải thiện theo hướng tích cực, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới. Tuổi Dậu Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con gà tính tình thường khá thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, trong công việc, họ cũng là người cứng rắn, kiên cường. Khi gặp khó khăn, trở lực, họ không nản lòng, nhụt chí. Người tuổi Dậu thật thà, ngay thẳng quá đôi khi lại làm tổn thương người khác. Ảnh minh họa: Internet Đây là yếu tố giúp họ ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Dậu nhận được nguồn lợi nhuận đáng kể từ những khoản đầu tư trước đó. Con giáp này nên suy nghĩ thật kỹ trước những cơ hội đầu tư tiếp theo. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ, khích lệ để công việc diễn ra trơn tru, thuận lợi. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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