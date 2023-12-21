Đúng 9h ngày 22/12, 3 con giáp vận số đỏ chót, đã giàu còn may, tài lộc dồi dào, tiền bạc sinh sôi liên tục

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 22/12/2023, tuổi Mão nhận ra có những việc khó khăn hơn mình tưởng khi thực sự bắt tay vào tiến hành. Con giáp này nhận ra rằng đó là cả một quá trình chỉnh sửa, thay đổi từng chút một.

Khó khăn xuất hiện là để thử thách năng lực của tuổi Mão, hãy vững tin với bản thân. Trong mọi trường hợp, nên xem xét những lợi thế và hạn chế của mình, biết phán đoán tình hình và đưa ra những lựa chọn có lợi.

Thêm vào đó, con giáp này có xu hướng buồn phiền cả ngày. Nếu bản mệnh chìm đắm trong đó thì sẽ chẳng thể làm được gì. Đừng ngại thừa nhận thiếu sót của bản thân và nỗ lực học hỏi thêm để trở nên xuất sắc hơn về mọi mặt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ 22/12, người tuổi Tuất nói lời tạm biệt với xui xẻo và bắt đầu đón niềm vui, may mắn. Con giáp này đón nhận những cơ hội đổi đời bất ngờ, tài lộc ngày một dồi dào. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Trong thời gian tới, tuổi Tuất có sự thay đổi tích cực. Cát tinh soi chiếu, bản mệnh tiếp tục bước trên đà thăng tiến, không có gì có thể ngăn cản được.

Tử vi dự báo rằng thời gian tới, người tuổi Tuất có nhiều tài lộc, tương lai vô cùng tươi sáng. Bản mệnh chăm chỉ, nhận được nhiều may mắn nên thành công rực rỡ, tiền của kiếm được cũng nhiều lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn đưa bản thân chỗ khó xử.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn có lập trường riêng, luôn có hướng đi dành riêng cho bản thân.

Tình cảm: Tình cảm khó xử khi đứng giữa bạn và gia đình.

Tài lộc: Bất ngờ trước khả năng nổi bật của bản thân, luôn cố gắng rất nhiều khi lập nghiệp.

Sức khoẻ: Tình trạng sức khỏe thường mệt mỏi, chán ăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.