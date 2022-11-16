Đúng 9H ngày 1/11 âm lịch, 3 con giáp bước bên trái gặp Quý Nhân, bước bên phải đụng Thần Tài, ngồi không tài lộc rơi trúng đầu, tin vui tiền bạc đến liên tục

Nếu tháng trước người tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không vui, cản trở cho bản mệnh thì tháng này sẽ là tháng mà bạn sẽ đón tin vui khi thoát khỏi sự quấy phá của tiểu nhân, không phải chịu những khó khăn quá lớn.

Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Sửu có thể được phân công giữ vị trí mới, đòi hỏi bạn cần phải tập trung học hỏi thêm nhiều điều. Sử dụng khả năng linh hoạt của mình để làm chủ mọi tình huống đến với bạn thời điểm này. Giữ một tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, linh hoạt áp dụng vào từng tình huống, hãy mềm mỏng, bình tĩnh , không nên quá cứng nhắc mà làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. Hãy chủ động xin sự trợ giúp khi bạn cần, đừng ngại ngùng khi mình còn nhiều thắc mắc. Sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, người đi trước là sự cần thiết cho bạn lúc này. Hãy mở lòng đón nhận.

Người tuổi Sửu có thể dựa vào khả năng của bản thân để tìm cách ứng biến linh hoạt giúp bản mệnh giảm bớt những đoạn đường vòng. Bạn có lời khuyên cho việc hãy thử sức mình ở lĩnh vực mới để tìm kiếm thành công mới. Khả năng nắm bắt cơ hội cùng với sự nhạy bén của bản mệnh với thời cuộc sẽ giúp cho tuổi sửu dễ dàng tìm kiếm được tài lộc ở ngay xung quanh mình.

Đúng 9 giờ ngày 1/11 âm lịch, Thần Tài gõ cửa 3 con giáp này, đạp trúng hố vàng, trúng đậm. Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng này, tài lộc rực rỡ là điều mà tuổi sửu thấy tự hào nhất. Nếu bạn làm kinh doanh thì đây là lúc sử dụng sự nhạy bén của bạn để nắm bắt thời cơ khi người khác còn đang mông lung, bạn sẽ thu về một số tiền lớn. Cuối tháng, lợi nhuận tăng vọt, tài chính sẽ có nhiều tin mừng,có thể mua nhà, mua xe.

Lời khuyên cho các bạn tuổi Sửu tháng này là cần học cách cân bằng cuộc sống hơn, dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình của mình. Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi để vun đắp tình cảm. Đối với hội độc thân thì thời điểm này khả năng bước vào 1 mối quan hệ là không nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn có những mối bận tâm khác, không mấy lo lắng về chuyện đó nhé. Cơ hội cho người độc thân bước vào một mối quan hệ mới trong tháng này không nhiều. Bạn vẫn có những mối bận tâm khác, không mấy lo lắng về chuyện đó.

Tuổi Dần

Tháng 11 âm lịch sự chủ động của những người tuổi Dần sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

Tuổi Tý

Đúng 9 giờ ngày 1/11 âm lịch này, người tuổi Tý được dự báo sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc, cuộc sống thêm phần phú quý. Kể từ bây giờ, bạn có thể quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, của cải sẽ ngày càng tăng.

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Tý không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, khả năng thực thi, năng lực cá nhân cũng được cải thiện tiến bộ.

3 con giáp may mắn nhất 1/11 âm lịch, sự nghiệp thăng tiến, bội thu hỷ sự. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân mình.

Ngoài ra việc mở rộng các mối quan hệ, sống hòa đồng hơn cũng sẽ giúp người độc thân sẵn sàng cho một tình yêu đang tới.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.