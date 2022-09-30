Đúng 9h ngày 1/10: 3 con giáp may mắn, ăn nên làm ra hơn người, vươn lên trước mọi khó khăn mà cuộc sống đặt ra

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 09:26

Dự báo rằng, thời điểm này có 3 con giáp may mắn ngút ngàn, hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu thông minh, kiên nhẫn và không ngại đối mặt với khó khăn thử thách. Trong số những con giáp, tuổi Dậu là người khao khát làm giàu, luôn hy vọng bản thân có thể tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Dậu có lòng tự trọng cao, họ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, chỉ muốn dựa vào năng lực của mình để tạo dựng cơ nghiệp.

Đúng 9h ngày 1/10: 3 con giáp may mắn, ăn nên làm ra hơn người, vươn lên trước mọi khó khăn mà cuộc sống đặt ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong khung giờ này cuộc sống tuổi Dậu sẽ có nhiều sự thay đổi. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng vào khung giờ này Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, tuổi Dậu cần phải chú ý các luồng thông tin xung quanh để nhanh nhạy nắm bắt mọi cơ hội tốt cho mình mình. 

Tuổi Thân

Nhờ cục diện Tam Hợp soi sáng nên công việc của con giáp này rất may mắn, dù đi xa hay đi gần đều có lộc, buôn bán đắt hàng nhờ dẻo miệng khóe nói, khéo cư xử. Bản mệnh có nhiều cơ hội tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ, làm quen được thêm đối tác làm ăn lớn. Có tin vui từ xa liên quan đến công việc.

Đúng 9h ngày 1/10: 3 con giáp may mắn, ăn nên làm ra hơn người, vươn lên trước mọi khó khăn mà cuộc sống đặt ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bản mệnh không nên chủ quan vì vẫn có những kẻ tiểu nhân đang rình rập, chờ thời cơ lúc Dần lơ đãng để cản trở, phá hoại công sức.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm với công việc của mình. Vì thế nên dễ hiểu tại sao đường công danh của Tuất đẹp như mơ, đặc biệt là những bạn đang hùn vốn làm ăn hoặc làm việc nhóm. Việc kinh doanh buôn bán như được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng tới tấp bay về.

Đúng 9h ngày 1/10: 3 con giáp may mắn, ăn nên làm ra hơn người, vươn lên trước mọi khó khăn mà cuộc sống đặt ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có cát khí vây quanh nên nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, chuyển việc, đầu tư vào lĩnh vực mới, ký kết hợp đồng, triển khai dự án thì hãy tiến hành ngay. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tuổi Tuất vẫn tự vượt qua bằng chính sự tự tin và năng lực của mình. Tử vi học có nói, từ khung giờ này trở đi, cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước sang giai đoạn mới thịnh vượng hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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