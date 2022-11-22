Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Vào tháng những tháng cuối năm nay, con giáp tuổi Tý rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Tý có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Tý cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Tuổi Thân

Trong số những con giáp, tuổi Thân là những người chịu thương chịu khó nhất, tuổi Thân thường không tham vọng trong cuộc sống nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành vào giai đoạn trung niên. Bản chất tuổi Thân là người hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống với mong muốn chỉ cần an yên là đủ.

Tử vi học có nói, tuổi Thần phải đợi đến một giai đoạn nhất định nào đó thì vận may của họ sẽ lội ngược dòng. Trong năm 2022, tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ được thần tài chiếu cố hết mực.

Trong 99 ngày tới, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định thực hiện sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi.

Người tuổi Thân không mong đợi nhiều nhưng những tháng cuối năm tới đây họ chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những thăng tiến mà tài vận ngày càng dồi dào, có khả năng đổi đời, sống viên mãn sung túc đến vài năm sau.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn nên thận trọng công việc làm ăn buôn bán nên tìm hiểu kỹ trước sau đừng vì những lời dụ dỗ ngon ngọt mà đầu tư kẻo bị lừa đảo. Ngoài ra, về mặt sức khỏe người tuổi Thìn nên chú ý việc ăn uống đúng bữa đừng vì bộn rộn công việc mà ăn uống tùy tiện dễ gây bệnh cho bạn.

Về mặt tình cảm người tuổi Thìn cũng nên tránh những mối quan hệ ngoài luồng không rõ ràng kẻo dễ gây thị phi ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.