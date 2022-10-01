Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy (1/10/2022), PHÚC CAO MỆNH DÀY, 3 con giáp công danh rạng rỡ, lộc lá thăng hoa, ngồi chơi xơi nước cũng có tiền, vận may chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 06:36

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy (1/10/2022), có phúc cao mệnh dày, 3 con giáp công danh rạng rỡ, tiền tài thăng hoa, vạn sự như ý

Tuổi Sửu

Sửu nhờ tam hợp che chở vào lúc 9 giờ sáng hôm nay nên vận trình công danh sự nghiệp diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này cũng là người chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ nên nhanh chóng học hỏi được thêm kiến thức bổ ích và khẳng định bản thân ở nơi làm việc.

Vận trình tài lộc của bản mệnh rất vững mạnh, thu nhập ổn định, cần chú trọng vào những việc có tính lâu dài, an toàn, bền vững thì còn thu được lợi nhuận lớn hơn. Với các kế hoạch đầu tư mạo hiểm thì chỉ nên đầu tư nhỏ, dần dần từng bước, chớ tham lam quá mà nhận thiệt thòi về mình.

Sửu có các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, con giáp này cũng gặp gỡ và kết giao thêm nhiều bạn mới, hỗ trợ rất tốt cho công việc. Thời gian này bản mệnh nên ưu tiên cho các việc đàm phán, thảo luận, ký kết hợp đồng hoặc bàn bạc công việc thông qua đối thoại.

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy (1/10/2022), PHÚC CAO MỆNH DÀY, 3 con giáp công danh rạng rỡ, lộc lá thăng hoa, ngồi chơi xơi nước cũng có tiền, vận may chạm đỉnh - Ảnh 1
Sửu nhờ tam hợp che chở vào lúc 9 giờ sáng hôm nay nên vận trình công danh sự nghiệp diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi. Ảnh minh họa

Tuổi Tý 

Tử vi hàng ngày 1/10/2022 đúng 9 giờ sáng người tuổi Tý được Thực Thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua. 

Với bản tính ôn hòa cũng như cách cư xử khéo léo, bản mệnh nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, tăng cơ hội kiếm tiền cho mình.

Dưới sự nâng đỡ của Thiên Ấn, người tuổi Sửu làm trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ... nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn có cơ hội phát huy điểm mạnh của mình, giúp đơn vị phát triển nhanh chóng. Thời cơ thăng tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt người tuổi Sửu, vì thế hãy tự tin nắm bắt, đừng để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. 

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy (1/10/2022), PHÚC CAO MỆNH DÀY, 3 con giáp công danh rạng rỡ, lộc lá thăng hoa, ngồi chơi xơi nước cũng có tiền, vận may chạm đỉnh - Ảnh 2
Tử vi hàng ngày 1/10/2022 đúng 9 giờ sáng người tuổi Tý được Thực Thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, vào lúc 9 giờ sáng, người tuổi Dần được Chính Ấn nâng đỡ trong ngày nên có thể nhanh chóng thực hiện các kế hoạch sự nghiệp mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Cát thần này mang tới tín hiệu tốt để bản mệnh tự tin thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, đừng vì lơ là mà bỏ lỡ.

 

Những nỗ lực của con giáp này có thể được đền đáp trong mức độ nào đó và bạn đã rút thêm nhiều kinh nghiệm cho mình trước để tiếp tục cho những kế hoạch dài hạn hơn trong tương lai. Và đừng quên gửi lời cảm ơn những ai đã giúp mình có được thành công như ngày hôm nay nhé.

 

Dưới sự che chở của Thực Thần, công việc của người tuổi Dần lúc này ổn định mang lại nhiều động lực và cảm hứng cho bạn. Bạn cũng nên tận dụng ngay thời gian này để phát triển dự định về tài chính. Nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ khi mà được cát thần này trợ giúp cho vận trình. Đặc biệt, thông qua các mối quan hệ xã giao, bạn còn có thể kiếm được một khoản tiền khá lớn.

 

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy (1/10/2022), PHÚC CAO MỆNH DÀY, 3 con giáp công danh rạng rỡ, lộc lá thăng hoa, ngồi chơi xơi nước cũng có tiền, vận may chạm đỉnh - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp nhận thấy, vào lúc 9 giờ sáng, người tuổi Dần được Chính Ấn nâng đỡ trong ngày nên có thể nhanh chóng thực hiện các kế hoạch sự nghiệp mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Sách tiên tri ghi rõ, đúng 12h ngày 29/9, 3 con giáp vận trình đại phú, danh - tiền - tình trọn vẹn viên mãn, muốn gì có đó

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Vào đúng 12h ngày hôm nay (29/9), sự nghiệp, công danh, tài chính của 3 tuổi sau tiến triển thuận lợi, hãy tập trung để đón vận may về cho mình

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