Đúng 8h08p ngày 2/10: Cuối tuần được Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vạn sự hoàn mỹ, nắm chắc vinh hoa, lộc khí đầy nhà, "tắm trong tiền của"

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 01:40

Đúng 8h08p ngày 2/10, 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm vào cuối tuần, mọi phương diện trong cuộc sống đều hoàn mỹ, vinh hoa trong tay, trở nên giàu có

Tuổi Mùi

Có Chính Quan đồng hành trong ngày thứ chủ nhật này vào lúc 8h08p, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Thân. Đường sự nghiệp trở nên hanh thông. Bạn có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Cũng nhờ vậy mà người tuổi Mùi có nguồn thu nhập khá dồi dào, bạn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này.

Thực Thần hỗ trợ cho người tuổi Mùi xây dựng các mối quan hệ một cách khéo léo. Ngày này rất thuận lợi để bạn hợp tác làm ăn, cùng đầu tư dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ. Hãy tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi đến thế. Hơn bao giờ hết, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mình đạt được. Nhân lúc này, bạn còn xây dựng lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai. 

Đúng 8h08p ngày 2/10: Cuối tuần được Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vạn sự hoàn mỹ, nắm chắc vinh hoa, lộc khí đầy nhà, 'tắm trong tiền của' - Ảnh 1
Có Chính Quan đồng hành trong ngày thứ chủ nhật này vào lúc 8h08p, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Thân. Đường sự nghiệp trở nên hanh thông. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Cũng là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này, tuổi Ngọ được dự báo sẽ thu về những thành quả ngọt ngào từ nỗ lực bền bỉ trước đó của mình. Thời điểm mà những khó khăn, trở ngại không ngừng kéo tới, bản mệnh không để mình bị gục ngã mà vẫn cố gắng hết sức để vượt qua những thử thách đó và chạm tay tới mục tiêu đã định. Nhờ vậy, trái ngọt mà bạn nhận được trong thời gian này vô cùng đáng quý.

 

Nhất là trong chủ nhật ngày 2/10 lúc 8h08p, phương diện tài lộc của Ngọ sẽ vô cùng rực rỡ. Cát tinh che chở mở ra những cơ hội kiếm tiền thuận lợi cho con giáp này. Bạn có thêm một vài khoản thu bên ngoài nên tiền bạc khá rủng rỉnh. Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi lớn.

 

Đúng 8h08p ngày 2/10: Cuối tuần được Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vạn sự hoàn mỹ, nắm chắc vinh hoa, lộc khí đầy nhà, 'tắm trong tiền của' - Ảnh 2
Nhất là trong chủ nhật ngày 2/10 lúc 8h08p, phương diện tài lộc của Ngọ sẽ vô cùng rực rỡ. Cát tinh che chở mở ra những cơ hội kiếm tiền thuận lợi cho con giáp này. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Cuối tuần này lúc 8h08p đón cát khí lan tràn giúp tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời. Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. 

Con giáp này vốn là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi. Thời điểm này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá tốt, có lợi cho công việc.

Đúng 8h08p ngày 2/10: Cuối tuần được Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vạn sự hoàn mỹ, nắm chắc vinh hoa, lộc khí đầy nhà, 'tắm trong tiền của' - Ảnh 3
Cuối tuần này lúc 8h08p đón cát khí lan tràn giúp tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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