Đúng 8h sáng THỨ BẢY (1/7): 3 con giáp được PHẬT độ công việc làm ăn phát tài, 'đầu xuôi đuôi lọt' vượt qua thử thách, cuộc đời LÊN HƯƠNG, vận may tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 30/06/2023 22:28

Tử vi thứ bảy (1/7/2023), những con giáp này may mắn hơn người giàu sang không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, tuổi Thân sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn. Trong con đường công danh sự nghiệp tuổi Thân sẽ tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lợi. Đặc biệt với những người tuổi Thân đang là người làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở mang lại thu nhập đáng mơ ước.

Trên con đường chuyện tình cảm tuổi Thân cũng nhờ đó mà tốt đẹp hơn rất nhiều. Vợ chồng hiểu nhau, bạn lại luôn nhận được tình yêu thương và sự tự hào từ người bạn đời của mình.

Con số may mắn: 23, 50, 99

Đúng 8h sáng THỨ BẢY (1/7): 3 con giáp được PHẬT độ công việc làm ăn phát tài, 'đầu xuôi đuôi lọt' vượt qua thử thách, cuộc đời LÊN HƯƠNG, vận may tìm đến tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp Thiên Tài nên sẽ có lợi cho những người làm kế toán, xổ số, tài chính, tuy có lộc khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu cứ khoe khoang về thành tích của mình. Khuyên Ngọ đừng đứng núi này trông núi nọ, ham công lớn, cứ làm tốt việc của mình là quá đủ rồi.

Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều do lâm vào Tương Hại cục. Bạn nên hiểu, không ai là quá bận, vấn đề ở đây là bạn là "sự ưu tiên" hay là "sự lựa chọn", đừng dại khờ theo đuổi người không tôn trọng mình nữa. 

Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn luôn có thói quen bỏ riêng một phần thu nhập cho tiết kiệm, không bao giờ lo hết sạch tiền. Người khác bảo bạn keo kiệt cứ mặc kệ họ, thiên hạ không nuôi được mình ngày nào thì mọi lời phê phán đều là vô nghĩa.

Con số may mắn: 33, 55, 88

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Trong thời gian này đo dược Thần Tài ưu ái, những ngườ.i tuổi Tuất sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương của mình. Đặc biệt với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn. Với những người có gia đình thì càng thêm gắn bó viên mãn hạnh phúc bên nhau.

Con số may mắn: 13, 30, 69

Đúng 8h sáng THỨ BẢY (1/7): 3 con giáp được PHẬT độ công việc làm ăn phát tài, 'đầu xuôi đuôi lọt' vượt qua thử thách, cuộc đời LÊN HƯƠNG, vận may tìm đến tận cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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