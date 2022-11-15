Đúng 8h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp dũng mãnh vượt qua chông gái, làm gì cũng thành, tiến tới đỉnh cao, một tay gom ‘Lộc’, một tay thu tiền, béo ú béo ụ ai nhìn cũng ghen

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 02:40

Thần Phật độ trì, Quý Nhân dõi bước, đi đến đâu tiền theo đến đó, bên phải Phúc Lộc Thọ tam toàn. Bên trái Song Hỷ lâm môn, thành công nối tiếp thành công, đại cát đại lợi, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp một bước lên hương.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi thời điểm này người tuổi Mão sẽ đầy may mắn. Họ là những người đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy và biết nắm bắt cơ hội để mở rộng sự nghiệp. Cuối ngày này sẽ là khoảng thời gian những chú Mèo công danh vượng phát, có cơ hội gặp quý nhân cao, dự báo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp.

Đúng 8h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp dũng mãnh vượt qua chông gái, làm gì cũng thành, tiến tới đỉnh cao, một tay gom ‘Lộc’, một tay thu tiền, béo ú béo ụ ai nhìn cũng ghen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão vốn nghiêm khắc trong công việc, tự đặt ra cho mình những yêu cầu khắt khe. Hãy phát huy thế mạnh của mình, giữ tinh thần tốt, con giáp này sẽ mở ra những cánh cửa đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, người tuổi Mão còn độc thân sẽ có đường tình duyên hứa hẹn hơn.

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là một trong những con giáp gặt hái thành công thời điểm này. Có Chính Quan nhập mệnh nên công danh sự nghiệp rất rộng mở. Hôm nay được coi là một ngày thuận lợi để bạn thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Với tầm hiểu biết của mình, bạn có thể nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ.

Đúng 8h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp dũng mãnh vượt qua chông gái, làm gì cũng thành, tiến tới đỉnh cao, một tay gom ‘Lộc’, một tay thu tiền, béo ú béo ụ ai nhìn cũng ghen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc hoàn thành thuận lợi nên không có lý do gì đường tài lộc của bạn không suôn sẻ theo đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng tạo điều kiện cho các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng được hoàn thành như mong đợi, đem lại cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tuổi Hợi

Những ngày gần đây, người tuổi Hợi có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong vận trình của mình khi được nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Theo tử vi, đây là lúc mà những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, đặc biệt là về tài lộc. Người tuổi Hợi hài hước và thích kết bạn. Họ đi tới đâu thường cũng có nhiều bạn bè và được nhiều người biết đến, danh tiếng tốt.

Đúng 8h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp dũng mãnh vượt qua chông gái, làm gì cũng thành, tiến tới đỉnh cao, một tay gom ‘Lộc’, một tay thu tiền, béo ú béo ụ ai nhìn cũng ghen - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với sự phù hộ của Thần Phật, họ sẽ có nhiều may mắn hơn trong tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước rất nhiều, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Tử vi đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11 báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.

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