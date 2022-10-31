Đúng 8h ngày 31/10/2022: Ngọc Hoàng chấm số, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, tiền của tăng vọt, vàng chất tràn rương, cuối năm ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 06:30

Tử vi cho thấy vào 8h sáng ngày cuối cùng tháng 10 Dương lịch, những con giáp này càng gặp nhiều may mắn, đặc biệt trong chuyện làm ăn nên tiền thu về nhiều vô kể.

Tuổi Hợi

Đúng 8h ngày 31/10/2022: Ngọc Hoàng chấm số, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, tiền của tăng vọt, vàng chất tràn rương, cuối năm ăn Tết linh đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 8h ngày 31/10 mang đến cho những người tuổi Hợi luồng sinh khí mới khiến tinh thần tươi họ vui vẻ, phấn chấn hơn. Có thể là vì bạn được gặp gỡ bạn bè, người thân sau những ngày xa nhau. Đã đến lúc cùng mọi người thưởng thức những món ăn ngon mà mình yêu thích.

Cuộc sống của bản mệnh lúc này có nhiều thay đổi nhưng may mắn đó là sự chủ động nên bạn biết chấp nhận cả những rắc rối có thể đi kèm theo đó. Nhờ đó mà bạn trở nên bình tĩnh, bản lĩnh, sẵn sàng đón nhận thử thách hơn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Dê là con giáp có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Tuổi Mùi chính là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Đúng 8h ngày 31/10/2022: Ngọc Hoàng chấm số, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, tiền của tăng vọt, vàng chất tràn rương, cuối năm ăn Tết linh đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm nay, người tuổi Mùi cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quá.

Tử vi trong dịp 8h ngày 31/10 những người tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Người tuổi Mùi cũng cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Tài mang tới cho người tuổi Tý thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài, mà vào 8h ngày 31/10 thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa.

Những người buôn bán kinh doanh nhờ sự nhạy bén nên bắt kịp xu hướng, quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Nếu vượt qua được những khó khăn bước đầu này, sự liều lĩnh của bạn sẽ đem tới lợi nhuận khả quan.

Đúng 8h ngày 31/10/2022: Ngọc Hoàng chấm số, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, tiền của tăng vọt, vàng chất tràn rương, cuối năm ăn Tết linh đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thủy – Hỏa bất dung lại gây ra những trắc trở trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Con giáp này vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp nên đành ngậm ngùi chấp nhận cô đơn. Tình yêu không thể gượng ép, rồi bản mệnh sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình, vì thế đừng quá buồn và nản lòng nhé.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú

Tử vi tiên tri cho thấy bản mệnh của 3 con giáp này từ 20h tối 29/10 ngập tràn may mắn, cơ hội trúng lớn đang đón chờ.

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