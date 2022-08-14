Đúng 88 ngày tới, THẦN TÀI truy tìm 3 con giáp này, trao tặng vài TẤN TIỀN, hưởng thêm PHÚC LỘC, ngập tràn VẬN MAY, vạn điều TĂNG TIẾN

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn trong 88 ngày tới nhé!

Đúng 88 ngày tới, THẦN TÀI truy tìm 3 con giáp này, trao tặng vài TẤN TIỀN, hưởng thêm PHÚC LỘC, ngập tràn VẬN MAY, vạn điều TĂNG TIẾN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

88 ngày tới, con giáp tuổi Tý may mắn được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Con giáp này có ý chí cầu tiến, mạnh mẽ và tự tin. Vì vậy, các dự án họ đề xuất đều được duyệt và đưa vào triển khai. Con giáp này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thu nhập cao, khiến nhiều người ghen tỵ.

Người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc thì cần suy nghĩ thấu đáo trước khi lựa chọn ra đi. Trước hết, họ cần tìm được công việc tốt trước đã, đừng đưa ra những quyết định một cách mù quáng, bốc đồng kẻo sau này hối hận.

Tuổi Tỵ

88 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ đón đầu vận may. Họ được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Con giáp này cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ may trong công việc. Điều này sẽ giúp họ nhận được ấn tượng tốt từ cấp trên.

Trong khi đó, người làm kinh doanh có những bước tiến mới trong công việc. Người tuổi Tỵ cần nghiêm túc hơn trong công việc, đừng dùng chiêu trò kẻo làm mất lòng tin nơi đối tác. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Tỵ làm ăn phát đạt, có cuộc sống sung túc như mong đợi.

Tuổi Hợi

88 ngày tới, tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ tăng lên. Người tuổi này được quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Con giáp này không ngừng mở rộng nguồn lực trong công việc nên mọi việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều, tránh được nhiều phiền phức. Người tuổi này nhận được thêm công việc, dự án mới. Thu nhập của họ nhờ đó cũng cải thiện đáng kể.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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