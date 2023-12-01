Đúng 8 ngày tới (2/12 - 9/12), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp chỉ cần rung đùi hưởng lộc, cuộc sống khởi sắc đáng mong chờ

Dự đoán bước sang 8 ngày tới, 3 con giáp sẽ được hưởng phước báu và may mắn, làm gì cũng thăng hoa.
- Bùng nổ tài lộc trong ngày 16/11, 17/11, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự như ý, vận đỏ chót vót
- Trong 3 ngày cuối tuần (17/11 - 19/11), 3 con giáp thay vận ĐỔI ĐỜI, tài lộc cực vượng, thỏa sức mua nhà, tậu xe
Tuổi Thân
Nếu như những tháng đầu năm, vận trình tài lộc của tuổi Thân không được như ý, không có bước tiến lớn trong sự nghiệp thì chỉ hai tháng tới đây, con giáp này được dự báo sẽ bước lên một tầm cao mới, để bù đắp cho những mất mát trước đó.
Bước sang 8 ngày tới, người tuổi Thân sẽ có sự nghiệp lẫn cuộc sống thăng hoa, gặp gỡ nhiều quý nhân phù trợ. Trong công việc, bạn sẽ gặp được đối tác xứng tầm, giúp cho bạn kiếm ra nhiều tiền hoặc được sếp trên tăng lương. Nhìn chung trong tương lai gần, tuổi Thân chắc chắn sẽ phát triển khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
Tuổi Mão
Theo tử vi 12 con giáp. người sinh năm Mão thông minh và linh hoạt, dũng cảm và ngoan cường. Họ còn được biết đến với tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Con giáp này rất có ý thức ở nơi làm việc và không ngừng theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp. Người tuổi này luôn duy trì tinh thần trách nhiệm cao ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Sang 8 ngày tới dự báo, con giáp tuổi Mão có tài vận tăng hoa. Sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến. Người làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, ký được hợp đồng. Trong khi người đầu tư tài chính cũng sẽ kiếm lời từ những khoản đầu tư của mình. Người tuổi này chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên, đối tác tin tưởng, tạo nhiều điều kiện trong công việc.
Tuổi Dần
Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dần là người có tính cách tự lập, nhanh nhạy và cũng không kém phần kiên định. Khi đã quyết định làm việc gì thì họ sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Con giáp này cũng khó có thể chấp nhận những lời đề nghị và đề xuất của những người khác. Người tuổi này khá ngoan cường, dám nghĩ dám làm và không chịu đầu hàng trước những khó khăn, thử thách.
Tử vi dự đoán, bước sang 8 ngày tới, con giáp tuổi Dần được dự báo sẽ có tài lộc tăng cao, của cải tràn vào nhà. Họ được sao tốt chiếu mệnh nên dễ dàng vượt qua những khó khăn trong công việc. Những con giáp tuổi Dần chú tâm làm ăn thì công việc sẽ dần khởi sắc. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh. Người tuổi Dần được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, sẵn sàng cho những công việc, nhiệm vụ sắp tới.
* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo