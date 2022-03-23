Đúng 8 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', vận số cực tốt, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 17:20

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp này trong 8 ngày cuối tháng 3 đều rất khởi sắc.

Tuổi Thìn

Trong 8 ngày cối tháng 3, tuổi Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Con giáp này nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Làm tốt thì vận trình cuối năm có thể lội ngược dòng.

Mặc dù vẫn có tiểu nhân cản đường nhưng người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, quý nhân trợ giúp. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ thì họ lại càng có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Đúng 8 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', vận số cực tốt, phúc lộc vô biên - Ảnh 1
Trong 8 ngày cối tháng 3, tuổi Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi bước sang 8 ngày cuối tháng 3. Con giáp này có ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Tuy nhiên, họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc.

Nếu họ biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn thì thời gian này sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Tuổi Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính. Con giáp này cũng nên cẩn thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Đúng 8 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', vận số cực tốt, phúc lộc vô biên - Ảnh 2
Dần có thể đạt được những kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi bước sang 8 ngày cuối tháng 3 - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, những người tuổi Mão thường có cuộc sống sung túc, phú quý, gặt hái nhiều thành quả xứng đáng trong 8 ngày cuối tháng 3. Họ là những người can đảm và cẩn thận, làm việc gì cũng có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng. 

Ngũ hành tương sinh cho thấy, tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận với người có tầm ảnh hưởng lớn. Đừng bỏ lỡ thời cơ để học hỏi, khám phá và làm mới mình, điều này thực sự rất ý nghĩa. Tuổi Mão đừng quá nản chí, trong thời gian này, tài vận sẽ thay đổi.

Đúng 8 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', vận số cực tốt, phúc lộc vô biên - Ảnh 3
Những người tuổi Mão thường có cuộc sống sung túc, phú quý, gặt hái nhiều thành quả xứng đáng trong 8 ngày cuối tháng 3 - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng ngày 23/3, 3 con giáp vận may phủ lối, phúc lộc vô biên, tình - tiền đỏ chót

Tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng ngày 23/3, 3 con giáp vận may phủ lối, phúc lộc vô biên, tình - tiền đỏ chót

Đúng thời điểm này, sẽ có 3 con giáp được Thần may mắn ban lộc lớn, bước ra cửa là có tiền, triệu người ganh tỵ.

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