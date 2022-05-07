Đúng 7h00 ngày 8/5/2022: Ai bỗng nhiên phát tài? Chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào tài khoản

Cuối tuần này, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 2, công việc tới tay còn hỏng, tháng 3 này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 3, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Tử vi cuối tuần này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

TUỔI THÂN

Những người tuổi Thân đều vô cùng cần cù, siêng năng nên việc gì đến tay bạn, bạn cũng hoàn thành trước dự định. Cuối tuần bạn mang việc về nhà và đã hoàn thành trước thời hạn khiến bạn thoải mái vui chơi.

Tuổi Thân là con giáp may mắn đón tin mừng về tài lộc trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này. Chờ mong cả tuần, nhưng phải đến cuối tuần thì tài vận của những chú Khỉ mới thật sự khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn.

Thời gian này người tuổi Thân cũng không cần lo nghĩ tới tiền bạc bởi hầu bao của họ lúc nào cũng rủng rỉnh tiêu xài thoải mái.

TUỔI MÃO

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.



Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ - thoải mái cho người đối diện.

Tử vi cuối tuần này cho biết, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

(Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)