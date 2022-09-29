Đúng 7h sáng ngày 30/9: 3 con giáp may mắn được Tam Hợp cùng Song Hỷ chiếu mệnh, phúc khí ngập tràn, tiền tài phủ phê

Tuổi Thìn cũng được trời ban bản lĩnh sống phi thường, bất kể gặp khó khăn, trắc trở gì, họ cũng có thể tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. Người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, cuộc sống dù gặp thất bại nhưng họ luôn lấy đó làm động lực để tiến về phía trước.

Vào khung giờ này tuổi Tỵ đón Cát Khí vượng phát, giúp Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của Tỵ đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Tam Hợp trợ lực, soi đường chỉ lối cho Tỵ tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Vào khung giờ này, Thần Tài và Quý Nhân sẽ chiếu cố tuổi Thìn nồng hậu, dù không thể một lần giải quyết được hết những vấn đề khó khăn nhưng tất cả đều có chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường tài vận có cải thiện đáng kể. Vào khung giờ này, tuổi Thìn sẽ gặp được người dẫn dắt, tạo điều kiện làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này thì đường tiến thân của Tỵ cũng sẽ rộng mở hơn.

Tuổi Sửu

Cuối tháng là thời điểm tôn vinh những người lao động chăm chỉ và không còn nghi ngờ gì nữa khi Sửu chính là một trong số những con giáp siêng năng cần cù được nhận quả ngọt vào thời gian này. Chính vì vậy vào khung giờ này những người tuổi Sửu sẽ nhận được điều bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu thường là những người rụt rè, sống nội tâm. Nhưng dần dần họ sẽ thay đổi do có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu bên ngoài. Từ đó Sửu cũng dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình, biết nắm bắt các cơ hội, khi đó may mắn dễ dàng gõ cửa nhà. Nên nhớ, những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn có thể giúp Sửu có được một mối quan hệ lâu dài và bền vững.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.