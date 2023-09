Đúng 7h sáng ngày 30/9: 3 con giáp may mắn được Tam Hợp cùng Song Hỷ chiếu mệnh, phúc khí ngập tràn, tiền tài phủ phê

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này thì đường tiến thân của Tỵ cũng sẽ rộng mở hơn.

Tuổi Sửu

Cuối tháng là thời điểm tôn vinh những người lao động chăm chỉ và không còn nghi ngờ gì nữa khi Sửu chính là một trong số những con giáp siêng năng cần cù được nhận quả ngọt vào thời gian này. Chính vì vậy vào khung giờ này những người tuổi Sửu sẽ nhận được điều bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu thường là những người rụt rè, sống nội tâm. Nhưng dần dần họ sẽ thay đổi do có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu bên ngoài. Từ đó Sửu cũng dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình, biết nắm bắt các cơ hội, khi đó may mắn dễ dàng gõ cửa nhà. Nên nhớ, những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn có thể giúp Sửu có được một mối quan hệ lâu dài và bền vững.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.