Đúng 7h sáng 30/10/2022: Thần Tài đứng trước cửa, 3 con giáp đại vận khởi phát, giàu sang nứt vách, kinh doanh thuận lợi, tiền của chất núi

Người tuổi Tý có trí tuệ cảm xúc cao, tính độc lập mạnh mẽ, không muốn thừa nhận thất bại và dựa vào nỗ lực của bản thân để có thêm cảm giác an toàn. Họ có những ý tưởng tuyệt vời và có thể kiên trì thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, cho dù nó có khó khăn đến đâu.

Vào 7h sáng 30/10, người tuổi Tý sẽ thấy tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Thực lực của họ không tồi, nhạy bén, giỏi kinh doanh, rất thích kiếm tiền, có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được nhiều vận thế thuận lợi. Tiếp theo, phá bỏ gông cùm, dựa vào sự chăm chỉ để mở ra vận may và tiếp tục bảo trợ, thu nhập ngày càng cao, dễ tạo ra nhiều của cải.

Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống của người tuổi Mùi đã “dễ thở” hơn nhiều so với những tháng trước đây. Vào 7h sáng 30/10, nhiều người tuổi này có thể nhận được tin vui liên quan đến sự phát triển bản thân, nhận được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Từ 7h sáng 30/10, con giáp tuổi Mùi có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu suất làm việc, năng lực thăng cấp.

Ảnh minh họa: Internet

Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

Con giáp tuổi Mùi có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp.

Người tuổi Mùi khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt. Cuối tháng 10 Âm lịch cũng là lúc con giáp tuổi Mùi làm ăn phát tài.

Tuổi Tuất

Sách trời định sẵn vào 7h sáng 30/10, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện, quý nhân là nữ mệnh. Sự nghiệp có bước phát triển tốt, sẽ có khó khăn nhưng họ sẽ càng có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài càng nhiều. Kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt. Dù là kinh doanh dạng nhỏ hay lớn đều rất bận rộn, nhiều đơn hàng, doanh thu ngày càng nhiều. Dù vậy, họ nên cẩn thận người vay mượn tiền, không khéo bị mất tiền.

Người tuổi Tuất có thể đi du lịch hay công tác xa vào tháng này. Họ nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận trong đi đứng, cẩn thận gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.

Tình duyên là chuyện khó biết trước. Do đó, cứ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, thay vì tránh né. Nếu còn tình cảm, hãy cho mình và đối phương cơ hội. Còn không, hãy giải thoát cho cả hai để có một bắt đầu mới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.