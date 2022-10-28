Đúng 7h sáng 28/10/2022: Ngọc Hoàng chỉ điểm đích danh, 3 con giáp này vận may chạm đỉnh, trúng số độc đắc, tiền tài tăng mạnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 05:15

Vào 7h ngày 28/10, những con giáp sau đây sẽ chạm tay vào may mắn, hạnh phúc vỡ òa khi nhận khoản tiền lớn.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn có một ngày vận trình công việc diễn ra suôn sẻ, trôi chảy, hanh thông. Con giáp này nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ được giao và thu về kết quả ngoài sức tưởng tượng. 

Đúng 7h sáng 28/10/2022: Ngọc Hoàng chỉ điểm đích danh, 3 con giáp này vận may chạm đỉnh, trúng số độc đắc, tiền tài tăng mạnh, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 7h ngày 28/10, Thìn rất có duyên trúng số độc đắc, biết đâu sẽ có được số tiền lớn không tưởng đổi đời trong chớp mắt.

Vận trình tình cảm phơi phới, sáng tươi; nhân duyên khởi sắc với những người còn đang độc thân khi tìm được đối tượng hẹn hò thích hợp, cùng nhau tiến xa viết nên những câu chuyện tình yêu trong mơ. 

Vào 7h ngày 28/10 tài chính của bạn vừa đủ để chi trả các khoản sinh hoạt, nhu cầu cá nhân. Thế nhưng cần hết sức đề phòng tai nạn trong đi đứng.

Tuổi Mão

Đúng 7h sáng 28/10/2022: Ngọc Hoàng chỉ điểm đích danh, 3 con giáp này vận may chạm đỉnh, trúng số độc đắc, tiền tài tăng mạnh, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Cũng bởi thường ngày bản mệnh duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống.

Những người theo nghiệp kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn vào 7h ngày 28/10. Sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Dậu

Bạn không ngại khổ, không ngại cho đi. Dù phải đối mặt với điều gì, bạn cũng sẽ chấn chỉnh tâm lý và hướng đến chiến thắng cuối cùng. Bạn có một cấu trúc lớn, một tầm nhìn dài hạn và cuộc sống của bạn được định sẵn là phi thường.

Đúng 7h sáng 28/10/2022: Ngọc Hoàng chỉ điểm đích danh, 3 con giáp này vận may chạm đỉnh, trúng số độc đắc, tiền tài tăng mạnh, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù cung con giáp gà trống không thích phô trương kỹ năng nhưng bạn lại là người thuộc nhóm sức mạnh điển hình. Không nên coi thường sức lực và trí lực của bạn, bạn luôn có thể tự chủ, và bạn luôn có thể kiên trì đến cùng.

Vào 7h ngày 28/10, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của con giáp tăng vọt. Tất cả các bạn sẽ được khỏe mạnh, hy vọng phúc lộc đầy nhà, tài lộc dồi dào, những ngày nghèo khó, khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, bạn có thể trở nên tốt hơn và tốt hơn, và bạn có thể ngày càng suôn sẻ hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 12h ngày 26/10, sao may mắn sẽ soi rọi cho những con giáp sau làm giàu mạnh mẽ, kinh doanh thuận lợi, dễ thu bạc vàng.

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