Đúng 7h ngày 5/11/2022: Ngọc Hoàng cho số, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp này chạm đỉnh giàu sang, vàng đeo mỏi cổ, bạc trĩu đầy tay, buôn may bán đắt, tài lộc ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 05:20

Thần Tài về cho lộc, vào 7h sáng ngày 5/11 này những con giáp sau lên đời phơi phới, tài lộc hanh thông vô cùng.

Tuổi Mùi

Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Đúng 7h ngày 5/11/2022: Ngọc Hoàng cho số, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp này chạm đỉnh giàu sang, vàng đeo mỏi cổ, bạc trĩu đầy tay, buôn may bán đắt, tài lộc ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ vào 7h sáng ngày 5/11. Người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ.

Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 8h

Con số may mắn: 15, 72

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Đúng 7h ngày 5/11/2022: Ngọc Hoàng cho số, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp này chạm đỉnh giàu sang, vàng đeo mỏi cổ, bạc trĩu đầy tay, buôn may bán đắt, tài lộc ngút ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.

Trong ngày này, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 2, 35

Tuổi Mão

Tử vi vào 7h sáng ngày 5/11 cho thấy, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.

Đúng 7h ngày 5/11/2022: Ngọc Hoàng cho số, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp này chạm đỉnh giàu sang, vàng đeo mỏi cổ, bạc trĩu đầy tay, buôn may bán đắt, tài lộc ngút ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giờ tốt trong ngày: 16h - 19h

Con số may mắn: 4, 8

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi có căn phú quý, Thần Phật độ trì từ tháng 11 đến hết năm 2022 giàu sang nứt vách, vốn 1 lời 10, tài khoản rủng rỉnh tiền tỷ

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Tử vi cho thấy những con giáp này sẽ có số vận vương giả hơn rất nhiều từ tháng 11 đến cuối năm 2022, nhờ đó mà bạn cũng làm ăn lên phơi phới, thu tiền đến mỏi tay.

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