Đúng 7h ngày 23/9: 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, túi tiền ngày càng đầy

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 06:25

Dự đoán 3 con giáp có vận trình lên hương, túi tiền rủng rỉnh vào khung giờ này.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người. Trong công việc, con giáp tuổi này có chí làm giàu, không thích an nhàn, an phận. Người tuổi này giỏi thuyết phục người khác, có tầm nhìn xa trông rộng nên làm gì cũng có thể thành công.

Đúng 7h ngày 23/9: 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, túi tiền ngày càng đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 7h ngày 23/9 con giáp tuổi Tý nhận cơ hội mới công việc. Người tuổi này làm việc theo kịp tiến độ, đạt hiệu quả cao, có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió, mang về thành quả. Thời gian gần đây, gia đình của họ hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là động lực để con giáp này phấn đấu sự nghiệp. Người tuổi Tý làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi, tinh thần phấn chấn hơn trước.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính. Tuy vậy, thời gian gần đây người cầm tinh con rắn không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại. Lúc này, con giáp tuổi Tỵ chớ nên nản lòng. Họ cần giữ vững tinh thần làm việc để sửa chữa những sai lầm.

Đúng 7h ngày 23/9: 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, túi tiền ngày càng đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 23/9, người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận khởi sắc. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần. Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng trung thành, sống chân thật, không lừa dối ai bao giờ. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng tốt với áp lực. Con giáp tuổi này dám nghĩ dám làm, không ngại chấp nhận rủi ro. Người tuổi này thời trẻ có nhiều va vấp, đến trung tuổi công việc của họ mới ổn định.

Đúng 7h ngày 23/9: 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, túi tiền ngày càng đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 23/9 người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều. Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều. Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy. Con giáp tuổi Tuất làm ăn phát đạt, dương khí ngày càng vượng, thu hái nhiều thành quả.

*Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm. 

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