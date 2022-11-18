Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tị nhờ có tài tinh soi chiếu nên cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh đều đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé.

Đường công danh sự nghiệp cũng không có gì để phàn nàn. Chỉ cần con giáp này tận dụng tối đa khả năng của mình là có thể nắm bắt được những lợi thế đang sẵn có. Cũng nhờ tinh thần trách nhiệm cao nên cấp trên rất hài lòng về bạn và có thể giao thêm trọng trách mới.

Tuổi Thân vốn có tính cách yêu đời, hóm hỉm. Con giáp này luôn làm việc chăm chỉ để tiến bước lên phía trước. Bản mệnh quảng giao, khéo léo trong giao tiếp nên thường nhiều bạn bè. Đi đến đâu tuổi Thân cũng có quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, vào 7h sáng ngày 18/11, tuổi Thân có quý nhân đưa đường chỉ lối, làm việc gì cũng đạt kết quả tốt mà không cần bỏ ra nhiều công sức. Thời đến, con giáp này cần nắm bắt và tận dụng hết các cơ hội xuất hiện trước mắt. Như vậy, bản mệnh có thể tăng nguồn thu nhập lên đáng kể. Tuy nhiên, người tuổi Thân cũng cần chú ý, kiếm được nhiều không có nghĩa là được tiêu nhiều. Vẫn nên quản lý tiền bạc một cách cẩn thận, ưu tiên cho việc tiết kiệm và đầu tư thay vì chi tiêu hoang phí.

Tuổi Tý

Vào 7h sáng ngày 18/11, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.