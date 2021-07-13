Đúng 7 ngày tới, Thần Tài điểm mặt chỉ tên 3 con giáp giàu 'nứt vách đổ tường', sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió

Tuổi Mão trời sinh vốn rất thông minh, nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp. Họ rất giỏi giao tiếp nên được nhiều người trọng dụng, giúp đỡ. Tử vi 7 ngay tới chỉ rõ, tuổi Mão sẽ hưởng được lộc trời ban, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền cứ thế đổ về ào ạt, tiêu xài không hết. Tử vi cho thấy họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Dù có gặp những khó khăn, trở ngại nhưng người tuổi Mão vẫn khéo léo vượt qua, vươn mình tỏa sáng vào thời điểm 7 ngày tới. Nửa sau tháng 7/2021, tuổi Mão sẽ nhận được tin vui từ người thân, bạn bè ở phương xa. Có thể sẽ có người tin tưởng giao cho họ công việc làm ăn lớn với mức lợi nhuận cao ngất ngưỡng. Tuổi Mão được quý nhân phò trợ nên làm gì cũng gặp được nhiều may mắn, hanh thông.

Người tuổi Ngọ có đặc điểm rất quan trọng là biết nhìn xa trông rộng, luôn chăm chỉ và cố gắng hết sức trong mọi lĩnh vực mà mình cống hiến. Cho dù đang làm việc tại cơ quan công sở hay tự kinh doanh điều hành công ty riêng, những người cầm tinh con Ngựa đều sẽ tạo nên một vương quốc riêng cho mình, trở thành ngôi sao sáng chói trong lĩnh vực mà họ đã lựa chọn.

Cho dù đang làm việc tại cơ quan công sở hay tự kinh doanh điều hành công ty riêng, những người tuổi Ngựa đều tạo nên một vương quốc riêng cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Họ không dễ dàng bắt đầu một dự án hay công việc mới, nhưng nếu đã thực hiện thì sẽ làm thật trau chuốt cẩn thận không hề xảy ra sai sót nào. Bởi người tuổi Ngựa không bao giờ dấn thân vào làm những việc có nguy cơ thất bại, khi họ quyết định làm gì thì họ đã có đủ sự tự tin đồng thời nỗ lực hết mình để đạt được thành quả cao nhất.

Tuổi Sửu

Người thuộc con giáp này tính tình hiền lành, trung thực, nhiều người nhìn thế tưởng rằng Sửu dễ bị người đời lừa gạt vì cả tin. Tuy nhiên, bản tính của người tuổi Sửu đó là cẩn trọng, họ thà chậm mà chắc còn hơn để cho nguy cơ thất bại đến quá gần mình.

Bản tính của người tuổi Sửu đó là cẩn trọng, họ thà chậm mà chắc còn hơn để cho nguy cơ thất bại đến quá gần mình - Ảnh minh họa: Internet

Dám đứng lên tự làm ông chủ của chính mình, người tuổi Sửu sẽ gạt bỏ những xui rủi trong quá khứ, cưỡi mây vượt gió, vận khí tăng nhanh như diều gặp gió. Tiền đồ phía trước vô cùng xán lạn, bản mệnh có khả năng thành công vô cùng lớn. Chuyện vui bất ngờ đang ở ngay phía trước, phú quý chẳng kịp đợi chờ, tiền tài cũng theo nhau ào ào đổ về nhà nhiều không kể xiết.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm