Đúng 7 ngày tới (7/1), 3 con giáp nạp tài tới tấp, hậu vận giàu có, phú quý sung túc, làm gì cũng phát

Tử vi 7 ngày tới (7/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận trình tổng thể đang trên đà tăng tiến, bạn duy trì được mối quan hệ thân thiện với bạn bè, điều này rất tốt.

Công việc: Vận trình công việc được cải thiện, công việc hoàn thành đúng hạn mà không phải tăng ca.

Tình duyên: Vận may tình yêu của ngày hôm nay tầm thường, quá nhiều nỗ lực nhưng đối phương không cảm nhận được.

Tài lộc: Tốt hơn, có nhiều tin vui, công việc làm ăn thuận lợi.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, không nên kén ăn.

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Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, luôn hết mình vì công việc. Họ cũng là người sống hào phóng, tốt bụng nên được mọi người yêu mến. Bản mệnh thường đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu, không ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành ước mơ. Đến tuổi trung niên, tuổi Mùi có thể đạt được vị trí ổn định trên con đường sự nghiệp, có thu nhập đáng mơ ước.

Đúng 7 ngày tới (7/1), tuổi Sửu có tài lộc vượng. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, trao cho nhiều cơ hội phát triển. Bản mệnh nhanh nhạy, biết cách chớp thời cơ để thực hiện các dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Năm mới là thời điểm thuận lợi để những người có ý định tìm một công việc mới hoặc hướng đi mới trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh nỗ lực hết mình nên thu về thành quả xứng đáng.

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Tuổi Dần

Đúng 7 ngày tới (7/1), tuổi Dần gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Công việc xảy ra nhiều sự cố, kế hoạch trục trặc. Nhưng nếu càng mất bình tĩnh càng dễ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, làm giảm uy tín.

Mọi thứ ngày càng cạnh tranh gay gắt, lại có tiểu nhân đeo bám nên tuổi Dần muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tâm lý và tinh thần sa út làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công việc. Con giáp này cần sớm chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, suy nghĩ tích cực để giảm thiểu sai sót có thể xảy ra.

Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn, thôi đành làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Người làm kinh doanh buôn bán có thể gặp tình trạng hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận không như kỳ vọng, nên điều chỉnh lại kế hoạch của mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.