Đúng 7 ngày tới (4/7 - 10/7): 3 con giáp này vừa có tình vừa có tiền đến gõ cửa

Đường tình duyên của tuổi Mão tuần này đầy hứa hẹn, đặc biệt là con giáp nữ. Đây là cơ hội để bạn quên đi những chuyện không vui trong quá khứ và vui vẻ bước tiếp. Hãy mạnh dạn đón nhận khi cơ hội đến.

Đường công danh cũng có nhiều dấu hiệu khả quan, có quý nhân phù trợ. Nhờ có người giúp đỡ nên bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn. Tài vận của con giáp cũng đang trên đà tăng tiến, đặc biệt vào thời điểm giữa tuần đến cuối tuần. Người đầu tư cần cẩn trọng, hạn chế rủi ro tiềm ẩn kẻo thất thoát tài sản.

Tuổi Tỵ

Tỵ sẽ có một tuần đầy may mắn và hanh thông trong cả trong chuyện tình cảm và công việc của mình. Đường công danh của con giáp nam sẽ gặp nhiều may mắn hơn con giáp nữ, có quý nhân phù trợ giúp bạn đạt được những điều mình mong ước.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên tập trung vào sự nghiệp bởi sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được những giá trị và ấn tượng tốt đối với cấp trên, tạo tiền đề thăng tiến sau này. Chuyện tiền bạc cũng vô cùng vượng, đường tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân có thể dễ dàng tìm thấy một nửa của mình. Những rào cản trước kia nay được xóa bỏ.

Tuổi Mùi

Với sự xuất hiện của sao Bách Việt, chuyện tình cảm của Mùi trong tuần này khá "nở hoa". Người độc thân sẽ dễ dàng tìm kiếm được nửa kia. Còn người có gia đình cần đề phòng vượng đào hoa, có người thứ 3 xuất hiện. Bạn hãy học cách giữ khoảng cách với những người khác giới xung quanh, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một tuần may mắn trong sự nghiệp và tài lộc với những người tuổi Mùi. Bạn có cơ hội thăng tiến nhờ sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan nên dễ đạt được những thành công ngoài mong đợi.