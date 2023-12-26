Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp đạp gió vượt sóng vươn lên, đón tài lộc tứ phương, tiền của ngập lối, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 07:33

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp sau dồn sức chạy nước rút, làm gì cũng hái ra tiền, nhanh chóng gặt hái thành công.

Tuổi Thân 

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), người tuổi Thân hôm nay biết bản thân có nhiều sai sót, nên chăm lo bản thân tốt.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân chưa đạt mong muốn.

Tình cảm: Mang lại cảm giác ấm áp khi ở cạnh nhau.

Tài lộc: Dành nhiều tiền bạc đầu tư lớn.

Sức khoẻ: Cố gắng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng sau thời gian chăm chỉ làm việc.

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp đạp gió vượt sóng vươn lên, đón tài lộc tứ phương, tiền của ngập lối, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ là người theo đuổi sự hoàn hảo và luôn làm việc với tinh thần chăm chỉ, cẩn thận. Khi đã quyết tâm, họ thường nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), những người tuổi Tỵ sẽ có bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ và lập kế hoạch chính xác, con giáp này sẽ gặt hái được vô số thành quả tốt đẹp. Dù là thăng tiến ở nơi làm việc hay mở rộng kinh doanh, tuổi Tỵ cũng sẽ từng bước đạt đến đỉnh cao thành công và nhận được sự công nhận của người khác.

Dù thành công đã ở trước mắt nhưng người tuổi Tỵ vẫn cần chú ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Nghỉ ngơi và điều chỉnh kế hoạch làm việc vừa phải có thể giúp con giáp này đối phó tốt hơn với những thách thức trong tương lai.

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp đạp gió vượt sóng vươn lên, đón tài lộc tứ phương, tiền của ngập lối, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), tuổi Tuất cần học cách bao dung và nhượng bộ, bất kể đang giữ vị trí gì. Nếu bản mệnh cứ nóng nảy, bắt mọi người phải nghe theo ý mình thì công việc rất dễ lâm vào ngõ cụt.

Thêm vào đó, con giáp này phải chấp nhận rằng không phải lúc nào công việc cũng có thể tiến triển được như mong muốn của mình. Đôi lúc, hãy nghe theo lời của người khác, có thể bản mệnh sẽ nhận ra rằng quan điểm của đối phương cũng rất phù hợp.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Đông phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp đạp gió vượt sóng vươn lên, đón tài lộc tứ phương, tiền của ngập lối, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sang năm 2024, tỏa sáng không ngừng: 3 con giáp phúc khí đầy nhà, chuyển bại thành thắng, công danh như ý, tình tiền viên mãn

Sang năm 2024, tỏa sáng không ngừng: 3 con giáp phúc khí đầy nhà, chuyển bại thành thắng, công danh như ý, tình tiền viên mãn

Bước sang năm mới 2024, 3 con giáp sau được dự đoán xuất sắc thoát khỏi khó khăn, phất lên không ngừng, gom sạch tiền bạc lẫn may mắn về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 57 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 2 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 4 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 4 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề