Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp đạp gió vượt sóng vươn lên, đón tài lộc tứ phương, tiền của ngập lối, vạn sự hanh thông

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), người tuổi Thân hôm nay biết bản thân có nhiều sai sót, nên chăm lo bản thân tốt.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân chưa đạt mong muốn.

Tài lộc: Dành nhiều tiền bạc đầu tư lớn.

Sức khoẻ: Cố gắng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng sau thời gian chăm chỉ làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người theo đuổi sự hoàn hảo và luôn làm việc với tinh thần chăm chỉ, cẩn thận. Khi đã quyết tâm, họ thường nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), những người tuổi Tỵ sẽ có bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ và lập kế hoạch chính xác, con giáp này sẽ gặt hái được vô số thành quả tốt đẹp. Dù là thăng tiến ở nơi làm việc hay mở rộng kinh doanh, tuổi Tỵ cũng sẽ từng bước đạt đến đỉnh cao thành công và nhận được sự công nhận của người khác.

Dù thành công đã ở trước mắt nhưng người tuổi Tỵ vẫn cần chú ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Nghỉ ngơi và điều chỉnh kế hoạch làm việc vừa phải có thể giúp con giáp này đối phó tốt hơn với những thách thức trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 7 ngày tới (3/1/2024), tuổi Tuất cần học cách bao dung và nhượng bộ, bất kể đang giữ vị trí gì. Nếu bản mệnh cứ nóng nảy, bắt mọi người phải nghe theo ý mình thì công việc rất dễ lâm vào ngõ cụt.

Thêm vào đó, con giáp này phải chấp nhận rằng không phải lúc nào công việc cũng có thể tiến triển được như mong muốn của mình. Đôi lúc, hãy nghe theo lời của người khác, có thể bản mệnh sẽ nhận ra rằng quan điểm của đối phương cũng rất phù hợp.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Đông phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.