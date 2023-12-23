Đúng 7 ngày tới (29/12), 3 con giáp vận may trở lại, vượng đường thăng tiến, mở cửa hốt bạc hứng vàng

Tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý tốn nhiều công sức vào những việc không cần thiết.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay tốn nhiều thời gian, công sức cho những việc không cần thiết.

Tài lộc: Nguồn kinh tế chưa tăng cao, bạn giữ tinh thần thoải mái khi đầu tư.

Sức khoẻ: Giữ sức khoẻ ổn định, làm việc gì cần nhìn trước, ngó sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Tuổi Dần có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng. Cuộc sống của Dần đa màu sắc và rất thực tế. Nếu Dần ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Dần rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Đúng 7 ngày tới (29/12), dù tuổi Dần có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Dần cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 7 ngày tới (29/12), tuổi Sửu có thể đối mặt với cơ hội bất ngờ về tài chính. Với lượng tiền không mong đợi tràn về, quan trọng là con giáp này nên lên một kế hoạch chi tiêu chi tiết và thận trọng.

Người kinh doanh đang ở trong giai đoạn thuận lợi, có thể ký kết các hợp đồng mang lại lợi nhuận nhanh chóng cho cả bản thân và doanh nghiệp. Việc mở rộng đối tác và khách hàng cũng mở ra nhiều cơ hội mới.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm có vẻ không như mong đợi. Việc áp đặt ý kiến cá nhân có thể làm gia tăng căng thẳng trong các mối quan hệ. Điều này có thể tạo ra sự bất mãn, làm cho môi trường gia đình trở nên áp lực.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.