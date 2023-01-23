Đúng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán: 3 con giáp lộc lá ngút ngàn, đếm tiền lì xì mỏi cả tay, sự nghiệp tưng bừng, năm mới phát tài

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 11:53

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây lộc lá ngút ngàn, đếm tiền lì xì mỏi cả tay, sự nghiệp tưng bừng, năm mới phát tài vào đúng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có đầu óc khá nhanh nhạy. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn tỏ ra lạc quan. Họ cũng là người có tầm nhìn tốt. Đặc biệt, tuổi Dậu tương đối hào phóng nên được bạn bè quý mến.

Tử vi dự báo rằng, đúng 7 ngày Tết Nguyên đán (30/12 âm lịch - 5/1 âm lịch), con đường tài lộc của con giáp này vô cùng suôn sẻ. Bản mệnh đạt được mục tiêu đã đặt ra, cuộc sống thêm phần viên mãn. Tết Nguyên đán mang đến sự lạc quan cho tuổi Thìn. Năm Quý Mão 2023 hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội phát triển mới cho con giáp này, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Đúng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán: 3 con giáp lộc lá ngút ngàn, đếm tiền lì xì mỏi cả tay, sự nghiệp tưng bừng, năm mới phát tài - Ảnh 1
Đúng 7 ngày Tết Nguyên đán (30/12 âm lịch - 5/1 âm lịch), con đường tài lộc của con giáp này vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đã có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ. Tinh thần của tuổi Ngọ trở nên lạc quan, vui vẻ hơn. Tử vi dự báo trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Con đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng nở rộ. Tình cảm ngọt ngào cũng là động lực để tuổi Ngọ tiến bước về phía trước.

Dự báo trong 3 tháng đầu năm, tuổi Ngọ có thể kiếm được khoản tiền lớn, thậm chí ngoài cả sức mong đợi. Bản mệnh nên nắm lấy thời cơ này và làm việc chăm chỉ không ngừng để gặt hái kết quả tốt đẹp nhất.

Đúng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán: 3 con giáp lộc lá ngút ngàn, đếm tiền lì xì mỏi cả tay, sự nghiệp tưng bừng, năm mới phát tài - Ảnh 2
Tuổi Ngọ đã có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tốt bụng, thẳng thắn, hào hiệp. Con giáp này không ôm tham vọng quá lớn, làm gì cũng khiêm tốn. Họ luôn cố gắng hết sức và cũng rất biết nghĩ cho người khác. Chính vì vậy, con giáp này luôn được mọi người yêu quý.

Tử vi dự báo rằng con giáp này không phải chịu đựng áp lực nữa. Trong dịp Tết Nguyên đán tới đây, bản mệnh sẽ tìm ra được bước đột phá mới. Tuổi Hợi không cần phải lo lắng nhiều. Bản mệnh đón năm mới trong tâm thế vô cùng thoải mái. Dự báo năm 2023, thu nhập của tuổi Hợi tương đối tốt, túi tiền rủng rỉnh đủ để trải nghiệm những điều mà bản mệnh muốn có.

Đúng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán: 3 con giáp lộc lá ngút ngàn, đếm tiền lì xì mỏi cả tay, sự nghiệp tưng bừng, năm mới phát tài - Ảnh 3
Trong dịp Tết Nguyên đán tới đây, bản mệnh sẽ tìm ra được bước đột phá mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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