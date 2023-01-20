Đúng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tháng 1/2023 gặt hái thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 07:08

Tử vi dự báo rằng, đúng 7 ngày Tết Nguyên đán (29/12 âm lịch - 5/1 âm lịch), con đường tài lộc của 3 con giáp này vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Tý

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp may mắn tháng 1/2023. Ngay từ thời điểm khởi đầu của năm mới, bạn đã gặt hái được những thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ, báo hiệu một năm đầy khởi sắc.

 


Có thể thấy, đây là thời điểm tốt để bản mệnh nắm bắt cơ hội củng cố vị trí và phát triển sự nghiệp của mình. Phong độ của bạn đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc.

 

Trên phương diện tài lộc, thời điểm cuối năm cũ đầu năm mới, bạn có nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều, nhưng bù lại nỗ lực của bạn cũng đem về thành quả xứng đáng.

 

Tình cảm sẽ được dịp tăng nhiệt, thăng hoa nhanh chóng trong những ngày giữa tháng. Quan hệ giữa giữa các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu ngày càng khăng khít hơn. Có người còn có thể dẫn người yêu về ra mắt gia đình ngay trong Tết.

 

Đúng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tháng 1/2023 gặt hái thành công vang dội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

 

Người tuổi Dậu có đầu óc khá nhanh nhạy. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn tỏ ra lạc quan. Họ cũng là người có tầm nhìn tốt. Đặc biệt, tuổi Dậu tương đối hào phóng nên được bạn bè quý mến.

Tử vi dự báo rằng, đúng 7 ngày Tết Nguyên đán (29/12 âm lịch - 5/1 âm lịch), con đường tài lộc của con giáp này vô cùng suôn sẻ. Bản mệnh đạt được mục tiêu đã đặt ra, cuộc sống thêm phần viên mãn. Tết Nguyên đán mang đến sự lạc quan cho tuổi Dậu. Năm Quý Mão 2023 hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội phát triển mới cho con giáp này, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Đúng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tháng 1/2023 gặt hái thành công vang dội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Là con giáp may mắn tháng 1/2023 nên người tuổi Tị được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để bạn phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. 

 

 

Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính phụ đều được cải thiện. Việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán cũng thuận lợi. Các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan.

 

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với những bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày. Những cảm xúc mới lạ giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn.

 

Trong khi đó, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình. Thậm chí, một số cặp vợ chồng có thể sẽ đón tin vui về chuyện con cái trong tháng này.

 

 * Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h00 ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, chúc mừng 3 con giáp ĐỔI VẬN - ĐỔI ĐỜI tình tiền đỏ chót, đón 2023 rực rỡ

Đúng 0h00 ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, chúc mừng 3 con giáp ĐỔI VẬN - ĐỔI ĐỜI tình tiền đỏ chót, đón 2023 rực rỡ

(Lichngaytot.com) Thăng hoa về cảm xúc, hạnh phúc trong tầm tay, đó là những gì mà 4 tuổi này sẽ được trải nghiệm trong ngày Chủ nhật này. Cùng xem bạn có nằm trong top 4 tuổi may mắn tình cảm nhất ngày 1/1/2023 này không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ