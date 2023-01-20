Đúng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tháng 1/2023 gặt hái thành công vang dội

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp may mắn tháng 1/2023. Ngay từ thời điểm khởi đầu của năm mới, bạn đã gặt hái được những thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ, báo hiệu một năm đầy khởi sắc.

Có thể thấy, đây là thời điểm tốt để bản mệnh nắm bắt cơ hội củng cố vị trí và phát triển sự nghiệp của mình. Phong độ của bạn đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc.

Trên phương diện tài lộc, thời điểm cuối năm cũ đầu năm mới, bạn có nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều, nhưng bù lại nỗ lực của bạn cũng đem về thành quả xứng đáng.

Tình cảm sẽ được dịp tăng nhiệt, thăng hoa nhanh chóng trong những ngày giữa tháng. Quan hệ giữa giữa các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu ngày càng khăng khít hơn. Có người còn có thể dẫn người yêu về ra mắt gia đình ngay trong Tết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có đầu óc khá nhanh nhạy. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn tỏ ra lạc quan. Họ cũng là người có tầm nhìn tốt. Đặc biệt, tuổi Dậu tương đối hào phóng nên được bạn bè quý mến.

Tử vi dự báo rằng, đúng 7 ngày Tết Nguyên đán (29/12 âm lịch - 5/1 âm lịch), con đường tài lộc của con giáp này vô cùng suôn sẻ. Bản mệnh đạt được mục tiêu đã đặt ra, cuộc sống thêm phần viên mãn. Tết Nguyên đán mang đến sự lạc quan cho tuổi Dậu. Năm Quý Mão 2023 hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội phát triển mới cho con giáp này, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là con giáp may mắn tháng 1/2023 nên người tuổi Tị được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để bạn phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình.

Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính phụ đều được cải thiện. Việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán cũng thuận lợi. Các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với những bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày. Những cảm xúc mới lạ giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn.

Trong khi đó, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình. Thậm chí, một số cặp vợ chồng có thể sẽ đón tin vui về chuyện con cái trong tháng này.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm