Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 27/12, 3 con giáp thời tới cản không kịp, phúc lộc cực thịnh, giàu sang khỏi bàn, làm gì cũng vượng phát

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 27/12/2023, tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ, nếu chủ động mưu sự lớn sẽ đạt tỷ lệ thành công cao. Một vài khó khăn sớm được tháo gỡ, mở ra cơ hội phát triển mới. Chỉ cần hạ quyết tâm và làm tới cùng, thì chắc chắn kết quả sẽ như mong đợi.

Nhân duyên tốt đẹp cũng mở ra với con giáp này. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng, mối quan hệ phát triển nhanh chóng. Tình yêu đôi lứa hóa giải được những hiểu lầm, mâu thuẫn trước, sẽ không có cơ hội nào cho kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm của hai người.

Niềm vui còn nhân đôi với tuổi Mùi khi đường tài lộc khởi vượng. Con giáp này không gặp phải khó khăn gì trong những vấn đề liên quan đến tài chính, tiền bạc có thể chi tiêu rủng rỉnh. Chính vì thế, tuổi Mùi cảm thấy tự hào khi những công sức của mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, những người tuổi Tý hòa đồng và đầy sức hút. Họ thường hướng ngoại và là những người có chỉ số thông minh cao. Người tuổi Tý có thể kiên trì hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhất và thường được đánh giá cao, là cá nhân xuất sắc trong tập thể.

Đối với người tuổi này, vận may sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từ ngày mai, đặc biệt là về tài lộc. Cũng theo tử vi, nếu có thể nắm bắt tốt cơ hội thì người tuổi Tý hoàn toàn có thể thúc đẩy sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn, mở ra nhiều cách làm giàu, đa dạng hoá các nguồn thu nhập. Tuổi Tý vốn là những người biết lo cho ngày mai, chi tiêu hợp lý nên sẽ nhân được cơ hội này để gia tăng tiết kiệm và đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 27/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân trạng thái dưới mức bình thường, có quá nhiều lý do bào chữa cho lỗi lầm của mình.

Tình duyên: Tạm thời chưa có biến chuyển, hy vọng sẽ được đối tác của mình bao dung.

Công việc: Hôm nay vận trình công việc sa sút, thích xu nịnh cũng không tốt.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tầm thường, không nên ham của cải không phải của mình.

Sức khỏe: Có chút mệt mỏi, bạn phải bảo vệ thị lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.