Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 27/12, 3 con giáp phú quý đủ đường, tài lộc luôn sung túc, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 21:33

Đúng 6h ngày 27/12, 3 con giáp sau gánh bạc tỷ vào nhà, giàu sang chạm đỉnh, cứ ung dung hưởng lộc.

Tuổi Thân 

Thổ - Kim tương sinh mang cho bạn sự tự do, độc lập trong mối quan hệ của mình và chính điều đó càng chắp cánh cho yêu thương của bạn thêm phần đong đầy. Những niềm tin sai lầm về tình yêu của bạn cũng đã thay đổi, giúp bạn sẵn sàng chờ đón những điều thú vị trong tình yêu.

Khía cạnh tài chính đã ổn định hơn, bạn tạm thời thoát ra khỏi tình trạng khó khăn. Thế nhưng để có thể kiếm nhiều tiền hơn bạn vẫn cần chút kiên nhẫn, không thể vội vàng nhất là khi đang có nhiều cái bẫy đang bày ra trước mắt.

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 27/12, 3 con giáp phú quý đủ đường, tài lộc luôn sung túc, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 27/12, 3 con giáp phú quý đủ đường, tài lộc luôn sung túc, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Dù bạn đang theo đuổi quá trình học tập hay đã bước chân vào thế giới của những người đi làm thì ngày mới cũng là lúc để bạn bồi đắp kiến thức. Trong công việc, đã đến lúc bạn cần bỏ thời gian và công sức ra để khám phá những lĩnh vực mới.

Người tuổi Hợi cần phải ép mình vào khuôn khổ để kết quả học tập lẫn năng lực, kinh nghiệm của bản thân được nâng cao hơn. Những khóa học nâng cao nghiệp vụ sẽ cần thiết trong quá trình bạn theo đuổi sự thăng tiến và thành công.

Ngày mới, người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc và giao lưu với mọi người hơn. Qua đó, tuổi Hợi có thể học hỏi thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Các hoạt động xã hội và giải trí cũng sẽ giúp bạn có một năm học tập trọn vẹn.

Hãy tiếp tục duy trì sự nhiệt tình và nỗ lực trong học tập, trải nghiệm trong khoảng thời gian hiếm có này. Bằng cách tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và mở rộng các lĩnh vực kiến thức, bạn có thể khiến cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc hơn và giúp bản thân nắm bắt được nhiều cơ hội mới. Điều này không chỉ có lợi cho việc phát triển toàn diện của bạn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 27/12, 3 con giáp phú quý đủ đường, tài lộc luôn sung túc, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/12-31/12): 3 con giáp số mệnh vàng 10, kinh doanh vượng phát, làm ăn lên hương, đổi đời trong gang tấc

Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/12-31/12): 3 con giáp số mệnh vàng 10, kinh doanh vượng phát, làm ăn lên hương, đổi đời trong gang tấc

Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/12-31/12), 3 con giáp sau có lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, nhanh chóng giàu có vùn vụt trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 57 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 2 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 4 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 4 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề