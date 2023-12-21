Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu 22/12, 3 con giáp công việc khởi sắc, giàu có đổi đời, đếm tiền mỏi tay, vàng bạc thấm vào người

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 22/12/2023, nhiều kế hoạch của tuổi Tý đổ vỡ nhưng đó là khi bản mệnh nhận ra đâu là điểm yếu của mình. Việc đối diện với nó thật khó khăn nhưng khi biết chấp nhận và tìm cách chỉnh sửa thì mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp lên.

Trên phương diện tình cảm, các mối quan hệ hài hòa hơn. Con giáp này có thể dung hòa được những khó khăn hiện tại trong cuộc sống, nhờ thế mà bản mệnh đối xử với mọi người một cách nhẹ nhàng, thấu hiểu hơn.

Tài chính có dấu hiệu cải thiện một cách rõ rệt khiến tuổi Tý cảm thấy hoàn toàn có quyền tự hào về những gì mà mình đã đạt được. Nhất là với những ai kiên trì với việc tiết kiệm tiền bạc thì thời gian này đã tích lũy được một khoản đáng kể.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con rắn thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Tử vi cho biết tuổi Dần dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Đúng 22/12, con giáp tuổi Dần có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Người tuổi Dần nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Dần đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không muốn bản thân mệt mỏi, chịu nhiều áp lực.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc đang bình ổn, nguồn năng lượng dồi dào.

Tình cảm: Tình yêu cả hai gia đình ngăn cảng, bạn chịu nhiều áp lực.

Tài lộc: Nguồn tài chính bình ổn, tăng thu nhập lúc này chưa có nhiều cơ hội.

Sức khoẻ: Thích những không gian rộng rãi, thoải mái thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.