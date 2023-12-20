Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 21/12, 3 con giáp tài vận bùng nổ, có tin vui làm ăn, thu hoạch nhiều may mắn trong công việc

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 23:15

Đúng 6h ngày 21/12, 3 con giáp sau được dự đoán phú quý đủ đường, cầu tài có tài, cầu lộc có lộc, phát triển rực rỡ khó ai sánh bằng.

Tuổi Thân 

Tiền bạc của Thân trong hôm nay khá khẩm hơn những ngày trước đó. Nhờ việc gặp may mắn nên bạn cũng thoát được xui xẻo, không mất tiền trong hôm nay. Bạn có khoản kha khá nhờ biết giữ tiền, không tiêu xài hoang phí.

Chuyện tình cảm của Thân gặp thuận lợi nhờ Kim sinh Thủy. Bạn luôn trân trọng nửa kia của đời mình vì hiểu xây thì khó, phá thì dễ. Tâm trạng bạn cũng khá hơn hẳn vì nhận nhiều sự quan tâm của những người xung quanh.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 21/12, 3 con giáp tài vận bùng nổ, có tin vui làm ăn, thu hoạch nhiều may mắn trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 21/12, 3 con giáp tài vận bùng nổ, có tin vui làm ăn, thu hoạch nhiều may mắn trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Mùi có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Con giáp này thông minh, biết nhìn xa trông rộng, luôn quan sát sự việc dưới nhiều góc độ để đưa ra những quyết định phù hợp nhất. Bản mệnh cũng khá nhanh nhạy với thời thế.

Thời gian gần đây, người tuổi Mùi gặp không ít xui xẻo trong công việc. Dù đã cố gắng nhưng đôi khi không đạt được kết quả như ý muốn. Gặp tình huống khó khăn nhưng bản mệnh vẫn lạc quan, không nản lòng. 

Tử vi dự báo rằng bước sang ngày mới tuổi Mùi sẽ đón vận may mới. Con giáp này có quý nhân phù trợ, khó khăn được giải quyết nhanh chóng. Vận thế của bản mệnh thay đổi bất ngờ, công việc suôn sẻ, tiền của ngày một nhiều. Trong khoảng thời gian này, tuổi Mùi còn có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề. Bản mệnh không ngừng nỗ lực để nhận được thành công lớn hơn, sự nghiệp khởi sắc rực rỡ hơn.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 21/12, 3 con giáp tài vận bùng nổ, có tin vui làm ăn, thu hoạch nhiều may mắn trong công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12), 3 con giáp sau đi tới đâu lộc theo tới đó, tiền tài lai láng, an nhàn hưởng phúc.

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