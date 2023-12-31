Đúng 6h sáng mai, thứ Hai 1/1, 3 con giáp vạn sự suôn sẻ, tài lộc thịnh vượng, tình tiền thăng hoa, phú quý đủ đường

Tử vi ngày 1/2/1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận trình tổng thể được cải thiện, biết rút kinh nghiệm và bài học.

Công việc: Ổn định hơn, dễ dàng và thuận lợi, công việc không gặp nhiều khó khăn.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay đang trên đà tăng tiến, đáng để chờ đợi và sẽ có được tấm chân tình.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay ở mức trung bình, không thích hợp để chia sẻ, kẻ gian đang ở bên cạnh bạn.

Sức khỏe: Có chút vấn đề, buồn ngủ nhiều và thiếu tập trung.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp yêu thích tự do, có sự sáng tạo. Bản mệnh không ngại vất vả, hy sinh vi công việc.

Đây là thời điểm tài vận của người tuổi Ngọ bùng nỗ rực rỡ. Con giáp này không chỉ đón tiền tài thăng hoa mà sự nghiệp cũng thăng tiến mạnh mẽ. Bản mệnh có quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng vượt khó khăn, làm gì cũng thuận lợi.

Ngày mới, tuổi Ngọ gặp nhiều được thú vị bất ngờ nhờ có Thần Tài chiếu có. Người làm kinh doanh buôn bán không gặp nhiều khó khăn, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 1/1/2024 mang tới nhiều may mắn cho tuổi Dậu. Các kế hoạch công việc, làm ăn, kinh doanh đều diễn ra trôi chảy. Con giáp này cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ đến từ người xung quanh... tiến trình công việc được rút ngắn mà vẫn bảo đảm chất lượng.

Hơn nữa, với sự linh hoạt, giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh, tuổi Dậu còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh phát huy được tất cả khả năng, trí tuệ và kinh nghiệm của mình. Nhờ những thử thách đó mà con giáp này thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Tình duyên không có nhiều biến động. Bản mệnh và nửa kia vẫn đang hài lòng với mối quan hệ hiện tại và chưa có ý định tiến xa hơn. Hai người đều cho đối phương đủ không gian riêng và tôn trọng điều đó nên tình cảm tiến triển khá tự nhiên, không cần phải gượng ép.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.