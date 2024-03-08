Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp Trời độ giàu sang, tài lộc dồi dào, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Tử vi thứ Bảy 9/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão linh hoạt trong công việc.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tận dụng mọi cơ hội để làm mới và cải tiến quy trình làm việc linh hoạt.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thay đổi cùng cách làm việc của bạn, chi tiêu khá phóng khoáng.

Sức khoẻ: Thể thao bạn chưa có thời gian chơi, cơ thể mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đa phần đều có thể đạt được thành công mỹ mãn trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Con giáp này tự tin với năng lực của bản thân, có thể đạt được thành tích tốt dù làm ở lĩnh vực nào. Bản mệnh khi đạt được thành công vẫn không ngững nỗ lực cố gắng. Hậu vận của con giáp này khá tươi sáng, con cháu ngoan ngoãn, cuộc sống no đủ.

Theo tử vi ngày mới, vận trình của người tuổi Dần suôn sẻ, rực rỡ hơn, nhất là về vấn đề tài chính. Bản mệnh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cơ hội làm việc tốt hơn xuất hiện. Nhờ gặp được quý nhân, tuổi Dần có thể giải quyết được các vấn đề tồn đọng trước đó. Thời gian tới, con giáp này tiếp tục phấn đấu, phát triển mạnh mẽ hơn trên con đường sự nghiệp. Mối quan hệ xã hội của bản mệnh ngày càng rộng mở, đem tới nhiều cơ hội hợp tác mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy 9/3/2024, đầu óc của tuổi Thìn luôn phải căng như dây đàn để xử lý phiền phức trong công việc. Nguyên nhân cũng do con giáp này thiếu sự tập trung cần thiết, để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến vận trình công danh sự nghiệp của mình.

Do đó bản mệnh rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ngay cả những những vấn đề đơn giản nhất cũng không giải quyết êm đẹp. Nếu tuổi Thìn không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì có thể sẽ phải hối tiếc sau này. Thái độ lạc quan, tích cực sẽ giúp con giáp này đối mặt với mọi chuyện dễ dàng hơn.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy, đường tình duyên trong ngày có phần kém sắc. Có lẽ bản mệnh cần học cách kiềm chế cảm xúc, đừng lúc nào cũng để cho đối phương phải chịu tổn thương và buồn phiền nhiều như thế. Mối quan hệ tình cảm có thể lớn lên, với điều kiện được dày công vun đắp theo ngày tháng.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.