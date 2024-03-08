Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp Trời độ giàu sang, tài lộc dồi dào, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 15:33

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán vượng phát đủ đường, làm gì cũng vô cùng thuận lợi.

Tuổi Mão 

Tử vi thứ Bảy 9/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão linh hoạt trong công việc. 

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tận dụng mọi cơ hội để làm mới và cải tiến quy trình làm việc linh hoạt.

Tình cảm:Tình cảm bạn luôn muốn phân rõ đúng sai, là người khá nóng tính

Tài lộc: Về mặt tài chính, thay đổi cùng cách làm việc của bạn, chi tiêu khá phóng khoáng.

Sức khoẻ: Thể thao bạn chưa có thời gian chơi, cơ thể mệt mỏi.

Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp Trời độ giàu sang, tài lộc dồi dào, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần đa phần đều có thể đạt được thành công mỹ mãn trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Con giáp này tự tin với năng lực của bản thân, có thể đạt được thành tích tốt dù làm ở lĩnh vực nào. Bản mệnh khi đạt được thành công vẫn không ngững nỗ lực cố gắng. Hậu vận của con giáp này khá tươi sáng, con cháu ngoan ngoãn, cuộc sống no đủ.

Theo tử vi ngày mới, vận trình của người tuổi Dần suôn sẻ, rực rỡ hơn, nhất là về vấn đề tài chính. Bản mệnh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cơ hội làm việc tốt hơn xuất hiện. Nhờ gặp được quý nhân, tuổi Dần có thể giải quyết được các vấn đề tồn đọng trước đó. Thời gian tới, con giáp này tiếp tục phấn đấu, phát triển mạnh mẽ hơn trên con đường sự nghiệp. Mối quan hệ xã hội của bản mệnh ngày càng rộng mở, đem tới nhiều cơ hội hợp tác mới.

Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp Trời độ giàu sang, tài lộc dồi dào, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy 9/3/2024, đầu óc của tuổi Thìn luôn phải căng như dây đàn để xử lý phiền phức trong công việc. Nguyên nhân cũng do con giáp này thiếu sự tập trung cần thiết, để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến vận trình công danh sự nghiệp của mình.

Do đó bản mệnh rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ngay cả những những vấn đề đơn giản nhất cũng không giải quyết êm đẹp. Nếu tuổi Thìn không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì có thể sẽ phải hối tiếc sau này. Thái độ lạc quan, tích cực sẽ giúp con giáp này đối mặt với mọi chuyện dễ dàng hơn.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy, đường tình duyên trong ngày có phần kém sắc. Có lẽ bản mệnh cần học cách kiềm chế cảm xúc, đừng lúc nào cũng để cho đối phương phải chịu tổn thương và buồn phiền nhiều như thế. Mối quan hệ tình cảm có thể lớn lên, với điều kiện được dày công vun đắp theo ngày tháng.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tuất

Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp Trời độ giàu sang, tài lộc dồi dào, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

9 ngày liên tiếp (8/3-18/3), 3 con giáp may mắn phát tài, có căn phú quý, tài vận bừng sáng, ung dung vẫn giàu

9 ngày liên tiếp (8/3-18/3), 3 con giáp may mắn phát tài, có căn phú quý, tài vận bừng sáng, ung dung vẫn giàu

Theo tử vi dự đoán, 2 con giáp sau ngồi không cũng có lộc to, ngày càng thăng hoa viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 50 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển