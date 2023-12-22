Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy 23/12, 3 con giáp vượt qua khó khăn, cá Chép hóa Rồng, tiền bạc dư dả, kinh tế sung túc

Ngày Dần Tỵ Tương Hại, các mối quan hệ công việc của người tuổi Tỵ gặp nhiều trục trặc, phần lớn cũng do sự nóng nảy của bạn mà ra. Con giáp này cần kiềm chế bản tính dễ bị kích động của mình, đừng để việc này gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn, biến bạn thành con giáp khó ưa tại nơi làm việc.

Rất may là chuyện tình cảm được hâm nóng, các cặp đôi có nhiều thời gian ngọt ngào bên nhau. Thêm ngũ hành tương sinh tác động, những chú Rắn và người ấy luôn dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia và biết cách hành xử sao cho hợp tình hợp lý.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mới, tuổi Mùi đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Chuyện làm ăn của tuổi Mùi hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Mùi cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.