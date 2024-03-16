Đúng 6h sáng mai, Chủ nhật 17/3/2024, 3 con giáp tiền tiêu không hết, tài chính đỏ rực, phú quý bám thân, chính thức thoát nghèo

Tử vi Chủ nhật 17/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu bỏ lỡ cơ hội được bày tỏ với đối phương.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu đắm chìm trong công việc, không bận tâm người khác nghĩ gì.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tha thiết thay đổi mục tiêu tài chính của bản thân.

Sức khoẻ: Luôn có sự chu đáo khi tự mình chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

May mắn sẽ đến với người tuổi Hợi trong Chủ nhật 17/3/2024. Khoảng thời gian này có thể mang lại cho bạn sự ổn định và bình tĩnh, dễ gặp điều may. Đối với những người tuổi Hợi đang gặp bất hòa trong gia đình, giai đoạn này có thể chuyển biến tích cực hơn.

Đây là cơ hội tốt để thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên, xóa bỏ bất đồng. Thêm vào đó, cuộc sống của người tuổi Hợi dần đi vào quỹ đạo ổn định. Đây là thời điểm tốt để lập kế hoạch dài hạn và đặt mục tiêu, vì những nỗ lực của bạn có thể được đền đáp nhiều hơn trong tương lai.

Cuối tuần sẽ mang đến cơ hội cho bạn nhiều cơ hội mới trong công việc. Do đó, bạn nên trân trọng khoảng thời gian này, cố gắng thể hiện tốt bản thân để không bỏ lỡ vận may.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ nhật 17/3/2024, tuổi Tuất có xu hướng phá bỏ những khuôn mẫu và bị những người xung quanh nhắc nhở. Lúc này, bản mệnh càng tỏ ra bướng bỉnh, chống đối thì càng có lý do khiến căng thẳng kéo dài.

Đây là thời điểm tốt để tuổi Tuất tham gia vào những dự án mới, những cuộc phiêu lưu mới. Những việc bản mệnh bắt đầu bây giờ có cơ hội sẽ thành công về sau.

Sức khỏe của bản mệnh ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian này có thể là vì bản mệnh không đủ kiên trì theo đuổi các biện pháp chăm sóc sức khỏe, làm gì cũng nửa vời. Có thể thấy, bản mệnh phải tự xây dựng quyết tâm cho mình đủ lớn mới bước ra khỏi vùng thoải mái bao lâu nay.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.