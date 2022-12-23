Đúng 6h sáng Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Cát tinh soi chiếu, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp may mắn thăng hoa phát tài, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, vạn sự thuận buồm xuôi gió    

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 01:45

Thời điểm này là lúc hoàng kim của 3 con giáp sau, tài lộc vượng phát, cuộc sống viên mãn, đón nhận nhiều tài lộc, cuộc sống sung túc và viên mãn hơn.

 

Tuổi Ngọ

Ngọ là những người vui vẻ và sôi nổi, thích kết giao bạn bè, là người quảng giao, có bạn bè tứ phương, nơi đâu cũng có. Tuổi này tính tình nghĩa hiệp, trọng tình cảm, họ có thể sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì bạn bè. Ngọ này rất hay giúp đỡ bạn bè nên được nhiều người yêu mến. Đối với người tuổi Ngọ, họ không ngại gian khổ lại nhạy bén với các cơ hội kinh doanh nên dễ dàng nắm bắt cơ hội trước người khác.

Đúng 6h sáng Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Cát tinh soi chiếu, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp may mắn thăng hoa phát tài, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, vạn sự thuận buồm xuôi gió     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, những bạn cầm tinh con ngựa đi đâu cũng gặp vận may, được quý nhân phù trợ, nếu nắm bắt được vận may thì sự nghiệp phất lên, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sang trang mới. Người tuổi Ngọ nhìn chung sung sướng phát đạt, vận may không thể cưỡng lại, được giúp đỡ thay đổi tình thế khó khăn trước đó, sự nghiệp thênh thang rộng mở.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính độc lập, tự lực tự cường, họ có chính kiến, biết quyết định cuộc đời mình và bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có thể tạo dựng được cuộc sống viên mãn sung túc. Từ nhỏ người tuổi Dần luôn tâm niệm rằng, chỉ có sự nỗ lực mới có thể giúp họ thay đổi cuộc sống, họ luôn phải tự đấu tranh tư tưởng để cố gắng giữ được những thứ thuộc về mình và nắm bắt cơ hội xây dựng mọi thứ thăng hoa.

Đúng 6h sáng Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Cát tinh soi chiếu, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp may mắn thăng hoa phát tài, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, vạn sự thuận buồm xuôi gió     - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần vốn tham vọng và luôn muốn đạt được thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đôi khi sự hiếu thắng này đã khiến họ gặp không ít khó khăn, thất bại. Tuy nhiên, sau sự vấp ngã lại là một sự vươn lên vô cùng mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, thời điểm này, tuổi Dần sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì. Trong thời điểm này, tuổi Dần chỉ cần nỗ lực và cố gắng gấp đôi hiện tại thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả đến bản thân họ cũng không ngờ.

Tuổi Sửu

Trong thời điểm này, tuổi Sửu có thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về trong thời điểm này.

Đúng 6h sáng Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Cát tinh soi chiếu, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp may mắn thăng hoa phát tài, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, vạn sự thuận buồm xuôi gió     - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng đừng vội chủ quan, đường tài lộc vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của như chơi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì nên chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn.

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Ba con giáp may mắn ngút trời cầu gì được nấy, đại cát đại lợi không ai sánh bằng vào đúng 23h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022  

Ba con giáp may mắn ngút trời cầu gì được nấy, đại cát đại lợi không ai sánh bằng vào đúng 23h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022  

Trong thời gian này, 3 con giáp hưởng lộc trời ban, trăm sự lành, tỷ sự may, cả tiền tài và sự nghiệp đều rộng mở.  

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