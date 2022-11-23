Đúng 6h ngày 23/11: Ngọc Hoàng chấm số, Thần Tài ghi danh, 3 tuổi "sa chân hố vàng", trúng số độc đắc, qua trái hái lộc, qua phải có phúc, sung túc đủ bề, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 04:30

Tử vi cho thấy từ 6h sáng ngày 23/11, những con giáp sau đón nhận niềm niềm vui mới, hỷ sự hanh thông liên tục.

Tuổi Ngọ 

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn đón nhận nhiều hỷ sự may mắn từ 6h sáng ngày 23/11, vượng tài nở rộ nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều phần. Gặp được quý nhân mách đường đi nước bước mà người theo nghiệp kinh doanh gặp thời trúng mánh, lợi nhuận đổ về ầm ầm. 

Đúng 6h ngày 23/11: Ngọc Hoàng chấm số, Thần Tài ghi danh, 3 tuổi 'sa chân hố vàng', trúng số độc đắc, qua trái hái lộc, qua phải có phúc, sung túc đủ bề, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt vào ngày này dù làm gì đi chăng nữa, dự án lớn hay nhỏ thì cũnng đều thu về lãi to, đì cùng vận may giúp phát vận như vũ bão. Những vẫn đề tồn đọng trước đó được bản mệnh xử lí khéo léo, đây là bài học nhắc nhở bạn không đi theo vết xe đổ ấy. 

Công việc càng về thời điểm cuối năm tuy có bận rộn nhưng cũng là lúc để bạn thể hiện cho đồng nghiệp và cấp trên thấy được tinh thần cống hiến của mình, xứng đáng được đền đáp nhiều hơn vậy. 

Mọi công việc vào tay bạn đều để lại thành tựu vang dội, gặt hái lộc lá trời ban. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lấy vận may này đi nhé! 

Tuổi Dần

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Đúng 6h ngày 23/11: Ngọc Hoàng chấm số, Thần Tài ghi danh, 3 tuổi 'sa chân hố vàng', trúng số độc đắc, qua trái hái lộc, qua phải có phúc, sung túc đủ bề, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 6h sáng ngày 23/11, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

Đúng 6h ngày 23/11: Ngọc Hoàng chấm số, Thần Tài ghi danh, 3 tuổi 'sa chân hố vàng', trúng số độc đắc, qua trái hái lộc, qua phải có phúc, sung túc đủ bề, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 6h sáng ngày 23/11, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 tuổi "lù lù vác lu mà chay", ăn lộc Phật Bà, tắm biển giàu sang, qua trái có vàng qua phải có bạc, vương giả bậc nhất

5 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 tuổi "lù lù vác lu mà chay", ăn lộc Phật Bà, tắm biển giàu sang, qua trái có vàng qua phải có bạc, vương giả bậc nhất

Tử vi cho biết vào 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch này, những con giáp sau dù im im lặng thầm nhưng lại đang tích tiền lớn, cuối năm ăn Tết "khủng".

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