Đúng 6h ngày 22/12, 3 con giáp hiên ngang đón hào quang, giàu sang đầu bảng, tiền trong túi tiêu hết lại có, thăng tiến lên vị trí đại gia

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 22/12/2023 hôm nay, tuổi Hợi nếu có điều gì đó khiến bản thân do dự, nên tìm hiểu thông tin, bản mệnh sẽ có được những kiến thức quý báu. Đây cũng là ngày để con giáp này trải nghiệm những điều mới mẻ nếu cuộc sống đang nhàm chán.

Người độc thân may mắn trong tình duyên, có thể lựa chọn được đối tượng ưng ý. Tuy nhiên, đừng quá dễ dãi, bởi có những mối nguy hiểm tiềm ẩn nếu bản mệnh không thận trọng. Mối quan hệ vợ chồng trong thời gian này cũng rất khăng khít.

Tuân thủ những quy tắc và những giới hạn là cách để bản mệnh không gặp khó khăn sau này. Con giáp này cũng cần kiềm chế tính cách nóng nảy, gây tổn thương cho người khác khi nói năng thiếu suy nghĩ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp, tuổi Dần lúc nào cũng là người lạc quan, tự tin và dám nghĩ dám làm. Khoảng thời gian này, những người tuổi Dần sẽ có một bước ngoặt quan trọng trong công việc, cuộc sống. Con giáp này có cơ hội theo đuổi ước mơ, mục tiêu của mình và đạt được những kết quả tích cực.

Trong sự nghiệp, tuổi Dần sẽ được cấp trên giao phó cho một vài dự án "khó nhằn". Tuy nhiên, họ không cần lo lắng vì đây chính là dịp để con giáp này thể hiện tài năng cũng như những hiểu biết độc đáo của mình. Đồng thời, người tuổi Dần cũng sẽ có những bước đột phá trong quá trình phát triển cá nhân và có được sự hiểu biết, trải nghiệm sâu sắc hơn.

Thời gian tới, những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần nên duy trì tinh thần lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng cần mạnh dạn theo đuổi ước mơ và học cách nắm bắt cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đưa bản thân chỗ khó xử.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn có lập trường riêng, luôn có hướng đi dành riêng cho bản thân.

Tình cảm: Tình cảm khó xử khi đứng giữa bạn và gia đình.

Tài lộc: Bất ngờ trước khả năng nổi bật của bản thân, luôn cố gắng rất nhiều khi lập nghiệp.

Sức khoẻ: Tình trạng sức khỏe thường mệt mỏi, chán ăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.