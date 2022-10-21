Đúng 6h ngày 22/10: 3 con giáp được thần Hộ Mệnh bảo vệ, vận xui bỏ chạy, vận may kết bạn, tiền bạc bám gót

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 06:00

Trong số 12 con giáp, có 3 tuổi sẽ được trời ban nhiều phúc đức nhưng phải đợi đến một giai đoạn nhất định, vận may ấy mới được phát huy. Cụ thể, cuộc sống của 3 con giáp sau sẽ gặp được nhiều may mắn.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thâm trầm, ít nói, ít thổ lộ những tâm sự của bản thân. Họ là người tận tâm, tinh tế trong suy nghĩ. Họ luôn giữ được tư tưởng, tinh thần làm việc hăng say, tích cực, ngay cả khi gặp khó khăn, thất bại. Vì vậy, khi đã lựa chọn theo đuổi lĩnh vực gì, con giáp này luôn cố gắng tận tâm, tận lực để có thể đạt được thành quả như mong đợi.

Đúng 6h ngày 22/10: 3 con giáp được thần Hộ Mệnh bảo vệ, vận xui bỏ chạy, vận may kết bạn, tiền bạc bám gót - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khung giờ này, tài vận của người tuổi Dậu tăng lên không ngừng. Họ gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp, tài sản của gia đình họ từ đó cũng tăng lên. Những người khởi nghiệp cũng liên tiếp nhận được đơn hàng, ký được hợp đồng. Sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày càng thăng hoa. Con giáp này mơ gì được nấy, cầu được, ước thấy.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người sở hữu tinh thần lạc quan, luôn thích tự do sáng tạo và không ngừng nỗ lực để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong số những con giáp, tuổi Ngọ được xem là người dễ dàng gặt hái được nhiều thành công nhất nhờ sự khôn ngoan khéo léo và tài giỏi.

Đúng 6h ngày 22/10: 3 con giáp được thần Hộ Mệnh bảo vệ, vận xui bỏ chạy, vận may kết bạn, tiền bạc bám gót - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ là người sống độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác, họ luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có bước đột phá bất ngờ. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Ngọ không những làm nên sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể kiếm được một khoản kha khá trong thời điểm này. Bạn táo bạo hơn hẳn mọi ngày và chấp nhận rủi ro lớn trong chuyện đầu tư, vì thế mà bạn chiếm được lợi thế nhanh chóng hơn hẳn so với đối thủ. Thậm chí, có một vài người có cơ hội phát tài bất ngờ dựa vào may mắn. Với đồng tiền từ trên trời rơi xuống, bạn cần có cách chi tiêu và sử dụng hợp lý, nếu không thì "của thiên" cũng sẽ "trả địa".

Đúng 6h ngày 22/10: 3 con giáp được thần Hộ Mệnh bảo vệ, vận xui bỏ chạy, vận may kết bạn, tiền bạc bám gót - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Thân ngày càng kiên nhẫn hơn trong việc lắng nghe những lời tâm sự của người ấy. Hai người cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn nên tình yêu sâu sắc khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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