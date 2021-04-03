Đúng 60 ngày nữa: 3 con giáp này sẽ gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, phú quý tranh nhau bao vây bản mệnh

Tâm linh - Tử vi 03/04/2021 11:00

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này sẽ gặp được quý nhân trong cuộc sống. Những người này sẽ đưa đường chỉ lối giúp bản mệnh có được hướng đi đúng đắn. Từ đó, bạn sẽ gặt hái nhiều thành công, phú quý tranh nhau bao vây, may mắn cứ thế ập đến.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường là những người hiền lành, hay làm việc thiện, ưa giúp đỡ nhiều người trong cuộc sống. Dù cho bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn, bạn cũng dốc hết lòng vì sự an nguy của người khác. Dĩ nhiên, Mão sẽ đối xử như vậy với những người tử tế và đáng được bạn giúp đỡ. Thực sự bản mệnh rất biết cách nhìn người!

Bởi vậy suốt cuộc đời của mình, con giáp này sẽ xây dựng được rất nhiều mối quan hệ quý giá. Họ đều không phụ lòng bạn, cần là có mặt ngay. Trong thời gian sắp tới, bạn cần đến họ nhiều đấy. Mão sẽ gặp một chút trục trặc trong quá trình kí kết hợp đồng mà cụ thể là về tài chính và nhân sự. Mặc dù Mão thường hay ngại khi nhận giúp đỡ từ ai đó. Tuy nhiên, vì mang ơn bạn cũng như quý mến bạn thực sự, những quý nhân sẽ không ngần ngại hết lòng vì Mão.

Tuổi Tỵ

Bẩm sinh người tuổi Tỵ ra đời đã có quý nhân phù trợ, việc này xuất phát từ thời ông bà tổ tiên dành dụm phúc đức cho bản mệnh. Theo đó, bạn làm việc gì cũng dễ thành công, hanh thông, suôn sẻ. Nếu có gặp khó khăn, bạn cũng sẽ “được mách” những phương hướng đúng đắn để đi theo và vượt qua nhiều cột mốc khốn đốn.

Trong 60 ngày nữa, Tỵ có nguy cơ vướng phải việc mâu thuẫn với đồng nghiệp. Theo đó, bạn sẽ bị tiểu nhân quấy phá hoặc người làm chung chỗ có ý hãm hại. Việc này cũng có thể xuất phát từ vấn đề người tuổi Tỵ được sếp ưu ái. Tuy nhiên, những thành phần như thế không nhiều và cũng chẳng “chất lượng” bằng việc bạn có những người đồng nghiệp cực thân thiết và tốt bụng. Họ sẽ vừa ủng hộ tinh thần lẫn vật chất trong “cuộc chiến” lần này của Tỵ. Bởi vậy sau cú vấp ngã bị chơi khăm này, Tỵ sẽ đứng dậy vững vàng, thành công hơn xưa nhiều, phú quý vì thế mà tranh nhau bủa vây cũng là lẽ dĩ nhiên.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, Thân là người ít nói, thường chỉ thể hiện bằng hành động. Vậy nên khi làm một việc gì đấy, người ta sẽ ít thấy con giáp này phô trương, cố tình thể hiện ta đây tài giỏi. Hầu như mọi người chỉ thấy Thân tỏa sáng khi bản mệnh hoàn thành công việc và trình làng sản phẩm.

Đây cũng chính là nguyên do khiến nhiều người hiểu lầm bạn sống theo kiểu “im im mà hiểm”. Nhưng Thân đừng quá lo lắng về những điều đàm tiếu xung quanh, miệng lưỡi dư luận là việc không thể tránh khỏi. Người tuổi Thân có rất ít bạn, nhưng vô cùng “ổn áp”. Họ đều là những người yêu thương, giúp đỡ bạn hết mình. Đặc biệt, Thân vô cùng may mắn khi có nhiều người quen cực tâm lí. Họ luôn khiến bạn cảm thấy an lòng trước mọi khó khăn, đưa ra cho bản mệnh nhiều lời khuyên vô cùng giá trị. Chính vì vậy, đời sống của Thân lúc nào cũng được nuôi dưỡng và phát triển thành một sức mạnh to lớn, vượt qua tất cả mọi biến cố trong đời.

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 Theo tử vi ngày mới, Thân là người ít nói, thường chỉ thể hiện bằng hành động - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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