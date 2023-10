Đúng 60 ngày nữa: 3 con giáp này sẽ gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, phú quý tranh nhau bao vây bản mệnh

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, Thân là người ít nói, thường chỉ thể hiện bằng hành động. Vậy nên khi làm một việc gì đấy, người ta sẽ ít thấy con giáp này phô trương, cố tình thể hiện ta đây tài giỏi. Hầu như mọi người chỉ thấy Thân tỏa sáng khi bản mệnh hoàn thành công việc và trình làng sản phẩm.

Đây cũng chính là nguyên do khiến nhiều người hiểu lầm bạn sống theo kiểu “im im mà hiểm”. Nhưng Thân đừng quá lo lắng về những điều đàm tiếu xung quanh, miệng lưỡi dư luận là việc không thể tránh khỏi. Người tuổi Thân có rất ít bạn, nhưng vô cùng “ổn áp”. Họ đều là những người yêu thương, giúp đỡ bạn hết mình. Đặc biệt, Thân vô cùng may mắn khi có nhiều người quen cực tâm lí. Họ luôn khiến bạn cảm thấy an lòng trước mọi khó khăn, đưa ra cho bản mệnh nhiều lời khuyên vô cùng giá trị. Chính vì vậy, đời sống của Thân lúc nào cũng được nuôi dưỡng và phát triển thành một sức mạnh to lớn, vượt qua tất cả mọi biến cố trong đời.

Theo tử vi ngày mới, Thân là người ít nói, thường chỉ thể hiện bằng hành động - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.