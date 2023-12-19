Đúng 6 ngày tới (20/12 - 25/12), 3 con giáp hút sạch tiền Thần Tài, niềm vui ập đến, vận may gõ cửa, tiền vàng không cầu mà được

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 18:12

Trong 6 ngày tới, 3 con giáp này sẽ nhận được mọi điều may mắn, tốt đẹp, bất kể từ công việc cho tới tình duyên đều gặp thuận lợi. Nào hãy cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Dần

Tuổi Dần trở thành một trong những con giáp giàu nhất trong 6 ngày tới bởi bạn sẽ may mắn được Thần Tài gõ cửa. Theo tử vi, bạn sẽ rất dễ gặp được những cơ hội đầu tư xứng đáng, giúp tài chính tăng lên một cách đáng kể.

Thế nhưng khi đối diện với nhiều cơ hội như vậy, bạn cần phải giữ thái độ tỉnh táo, biết lượng xem khả năng của mình được tới đâu, không nên thấy cơ hội là đầu tư mù quáng, như vậy không những bạn không thu được lợi nhuận, mà có khi còn mất trắng tay. Vừa mới đầu năm mà đã may mắn như vậy rồi, chắc chắn trong năm nay người tuổi này sẽ còn gặp được nhiều điều thuận lợi hơn nữa!

Đúng 6 ngày tới (20/12 - 25/12), 3 con giáp hút sạch tiền Thần Tài, niềm vui ập đến, vận may gõ cửa, tiền vàng không cầu mà được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thời gian vừa qua tài vận không tốt, các phương diện khác cũng đều gặp trở ngại. Song, thời gian 6 ngày tới, vận may của những người cầm tinh con mèo càng dày. Sự nghiệp bắt đầu khởi phát, tiền đồ rất tốt.

Chỉ cần chú ý, mạnh dạn đầu tư, tuổi Mão có thể dễ dàng kiếm tiền nhanh chóng mà không cần nỗ lực nhiều. Tuy nhiên, mặc dù dễ dàng kiếm được nhiều tiền như thế, tuổi Mão cũng cần phải dè chừng, không nên quá đắc ý, kiêu căng, nếu không rất có thể bị lợi dụng, dẫn tới tiền của tiêu tán, kiếm được nhiều mà thất thoát cũng lắm, cuối cùng được không bằng mất.

Đúng 6 ngày tới (20/12 - 25/12), 3 con giáp hút sạch tiền Thần Tài, niềm vui ập đến, vận may gõ cửa, tiền vàng không cầu mà được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu vốn là những người chăm chỉ và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Bất kể trong hoàn cảnh nào, tuổi Dậu cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng mọi thứ để xây dựng cuộc sống mình mong muốn.

Bước sang 6 ngày tới, tuổi Dậu sẽ chuyển vận, những rắc rối tưởng như rất khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Nhờ vậy mà tinh thần tuổi Dậu cải thiện rõ rệt, giúp họ minh mẫn và bắt đầu sáng tạo nhiều hơn. Tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội tốt giúp sự nghiệp ổn định và thăng tiến hơn, tài vận cũng từ đó mà ngày càng tăng, trời ban phước gia đình năm nay có thêm thành viên mới, giúp gia đạo an yên và sung túc đến những năm sau.

Đúng 6 ngày tới (20/12 - 25/12), 3 con giáp hút sạch tiền Thần Tài, niềm vui ập đến, vận may gõ cửa, tiền vàng không cầu mà được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp gặp nhân duyên tốt, thu hái thành quả, tài lộc bội thu, hốt tiền hốt bạc, đại phú đại quý

Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp gặp nhân duyên tốt, thu hái thành quả, tài lộc bội thu, hốt tiền hốt bạc, đại phú đại quý

Trong tuần cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân, bội thu tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 6 ngày tới tử vi ngày 19/12/2023 tử vi cuối năm 2023 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 6 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 8 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 10 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 13 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng