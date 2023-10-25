Đúng 6 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp vừa giàu vừa may, ôm tiền của khủng, phúc lớn mệnh dày, tiền kiếm dễ dàng như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 17:21

Dự đoán tử vi 6 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp may mắn được Thần Tài che chở, ban phát may mắn, làm gì cũng ra tiền, vô cùng viên mãn. Liệu có tên bạn trong đó không? Cùng khám phá xem xem may mắn sẽ mỉm cười với ai nhé.

Tuổi Tý

Theo dõi tử vi 6 ngày cuối tháng 10, người tuổi Tý sẽ có cơ hội đổi đời, đón tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi nhờ có tài tinh chiếu mệnh. Đây là lý do bạn nằm trong số các con giáp phát tài vào ngày này đấy nhé. Người làm kinh doanh buôn bán được dự đoán sẽ gặp may mắn hơn cả. Bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Tài vận của người tuổi này tăng vọt, cơ hội giàu lên nằm trong tầm tay. Vận may ập đến đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu. Với người làm công ăn lương, tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh, nhưng công việc của bạn vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Công việc hanh thông nên tài chính cũng sớm được cải thiện.

Đúng 6 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp vừa giàu vừa may, ôm tiền của khủng, phúc lớn mệnh dày, tiền kiếm dễ dàng như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Với tuổi Dậu, quý nhân phù trợ sẽ mang tới cho bạn khá nhiều cơ hội kiếm tiền trong 6 ngày cuối tháng 10. Nhờ vậy, đường tài lộc của con giáp này có những chuyển biến vô cùng tích cực. Chẳng những công việc có thay đổi tích cực mà còn giúp cho tài chính tăng lên, nằm ngoài mong đợi của người tuổi này. Bạn sẽ có thêm những lựa chọn mới để cải thiện thu nhập của mình.

Còn đối với người kinh doanh, buôn bán, bạn có thể nhận được lượng đơn hàng lớn, khách hàng ra vào nườm nượp. Điều đó mang về cho con giáp này lợi nhuận khá cao, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu mà không cần phải cân đo đong đếm từng chút một. Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa, bạn hoàn toàn có thể thả lỏng mình.

Đúng 6 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp vừa giàu vừa may, ôm tiền của khủng, phúc lớn mệnh dày, tiền kiếm dễ dàng như trở bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cũng là một trong những con giáp phát tài trong 6 ngày cuối tháng 10, tuổi Thân được Thần Tài rót lộc nên làm ăn phát tài lớn, có cơ hội nâng cao tài lộc, đạt được những bước tiến đột phá trong sự nghiệp. Bản mệnh có sự nhanh nhạy hơn, năng lượng làm việc luôn tràn đầy, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể, tài lộc ùn ùn đổ về túi.

Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình. Đừng quên Tài thần nằm ở hướng Chính Nam trong ngày này. Nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng đi này cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi.

Đúng 6 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp vừa giàu vừa may, ôm tiền của khủng, phúc lớn mệnh dày, tiền kiếm dễ dàng như trở bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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