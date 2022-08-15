Đúng 6 giờ, thứ 3 ngày 16/8/2022, Thần Tài 'vẫy tay' chào mừng 3 con giáp rót lộc vào nhà, tiền ùa vào két, hút hết vận may thiên hạ vào nhà, tài vận thăng hoa khiến thiên hạ phát hờn

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 07:48

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài chiếu cố, tài lộc vượng phát, tiền của tăng như vũ bão.

Tuổi Dậu

Vào 6h sáng ngày 16/8, con giáp tuổi Dậu được Thần Tài ban phát của cải nên sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Mọi trở ngại mà họ gặp phải đều được hóa giải, người tuổi Dậu thừa thắng xông lên, tiếp tục tìm kiếm nguồn cảm hứng trong công việc. Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tựu, có cơ hội thắng tiến, tăng thêm thu nhập.

Người tuổi Dậu sẽ nói lời chào với những xui xẻo. Thay vào đó là đón nhận những điều tốt lành và may mắn. Công việc của người tuổi Dậu cũng dần ổn thỏa. Con giáp này sẽ có những thành tựu mới đồng thời thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho Dậu có một cuộc sống dư dả, sung túc như ý muốn.

Đây chính là thời điểm Dậu uống no lộc trời. Dù làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì bản mệnh cũng vẹn toàn cả tình lẫn tiền. Chẳng những ngập trong nhung lụa Dậu còn hạnh phúc viên mãn bên một nửa hoàn hảo của đời mình.

Đúng 6 giờ, thứ 3 ngày 16/8/2022, Thần Tài 'vẫy tay' chào mừng 3 con giáp rót lộc vào nhà, tiền ùa vào két, hút hết vận may thiên hạ vào nhà, tài vận thăng hoa khiến thiên hạ phát hờn - Ảnh 1
Người tuổi Dậu sẽ nói lời chào với những xui xẻo, thay vào đó là đón nhận những điều tốt lành và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi chỉ rõ, đúng 6h sáng ngày 16/8, con giáp tuổi Tuất được dự báo sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Những người đang gặp khó khăn, bế tắc cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế. Tuất gặp gỡ quý nhân, được người này giúp đỡ, truyền cảm hứng trong công việc.

Thời điểm này, Tuất có thể gặp được quý nhân của đời mình. Con giáp này có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Thời gian tới đây, cuộc sống của Tuất sẽ có nhiều tài lộc, may mắn và ngày càng giàu có.

Đặc biệt, con giáp tuổi Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Phú quý ập vào nhà, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to. 

Đúng 6 giờ, thứ 3 ngày 16/8/2022, Thần Tài 'vẫy tay' chào mừng 3 con giáp rót lộc vào nhà, tiền ùa vào két, hút hết vận may thiên hạ vào nhà, tài vận thăng hoa khiến thiên hạ phát hờn - Ảnh 2

Con giáp tuổi Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, phú quý ập vào nhà, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào 6h sáng ngày 16/8, con giáp tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên. Con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới.

Cuộc đời của Hợi sẽ bước sang một trang mới. May mắn giúp Hợi thỏa sức phát triển bản thân nên cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó, vận son này còn có thể kéo dài tới cuối năm. Nếu Hợi biết nắm bắt thì nhiều khả năng tài sản sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt, thời điểm này, sự nghiệp và tài vận của tuổi Hợi sẽ được cải thiện đáng kể. Những người tuổi Hợi làm ăn kinh doanh, nên cẩn trọng đưa ra những quyết định lớn, nếu như may mắn thì cuộc đời bắt đầu thăng hoa từ đây.

Đúng 6 giờ, thứ 3 ngày 16/8/2022, Thần Tài 'vẫy tay' chào mừng 3 con giáp rót lộc vào nhà, tiền ùa vào két, hút hết vận may thiên hạ vào nhà, tài vận thăng hoa khiến thiên hạ phát hờn - Ảnh 3
Vào 6h sáng ngày 16/8, con giáp tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên, con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi ngày 16/8 tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 13 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026