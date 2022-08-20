Đúng 5h30 rạng sáng mai (21/8), 3 con giáp này đây hạnh phúc như thấy được cầu vồng sau mưa, ra đường bỗng dưng gặp được túi vàng, ba đời tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 19:30

Tử vi học có nói đúng 5h30 rạng sáng mai (21/8), 3 con giáp này đây cuộc đời một bước lên hương, công thành danh toại.

Tuổi Dần

Thực Thần xuất hiện trong tử vi người tuổi Dần từ rạng sáng mai (21/8) nên bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ trong vấn đề tài chính. Nhân cơ hội tốt này, bạn có thể tận dụng để bắt tay ngay vào việc thực hiện những kế hoạch đầu tư đã ấp ủ từ lâu của mình.

 

Với những người làm công ăn lương cần kiềm chế sự nóng vội, bạn chủ động làm việc cùng tinh thần nhiệt huyết thì sớm muộn cũng được cất nhắc. Người buôn bán kinh doanh, làm nghề tự do thì cần liều lĩnh nhưng có giới hạn thôi, dấn thân vào lĩnh vực mạo hiểm thì phải có tính toán kỹ càng.

 

Mộc khí quá mạnh khiến sức khỏe của con giáp này có chút vấn đề, nhất là bộ phận gan. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, trong chế độ ăn uống hàng ngày nên bổ sung thêm nhiều rau xanh, uống nhiều nước.

 

Đúng 5h30 rạng sáng mai (21/8), 3 con giáp này đây hạnh phúc như thấy được cầu vồng sau mưa, ra đường bỗng dưng gặp được túi vàng, ba đời tiêu mãi không hết - Ảnh 1

Thực Thần xuất hiện trong tử vi người tuổi Dần từ rạng sáng mai (21/8) nên bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ trong vấn đề tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm của tuổi Tý từ rạng sáng mai (21/8) ngập tràn hạnh phúc. Đào hoa nở rộ giúp chuyện tình cảm của tuổi Tý và nửa kia được nâng đỡ khá nhiều. Tuổi Tý độc thân có cơ hội tìm được người trong mộng bấy lâu kiếm tìm.

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Sự xuất hiện của quý nhân đem tới cho người tuổi Tý khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh hãy cứ an tâm làm hết sức mình, sau cùng chắc chắn sẽ nhận được hoa thơm trái ngọt xứng đáng.

Đúng 5h30 rạng sáng mai (21/8), 3 con giáp này đây hạnh phúc như thấy được cầu vồng sau mưa, ra đường bỗng dưng gặp được túi vàng, ba đời tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi của 12 con giáp dự báo từ rạng sáng mai (21/8), tuổi Tỵ làm nghề tự do được tài thần chiếu cố, khiến hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của con giáp này. Bản mệnh có thể tìm được những hợp đồng với khách hàng, đối tác triển vọng.

Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Con giáp này nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Đây chính là động lực để tuổi Tỵ hướng tới tương lai.

Ngày mới hôm nay, theo quan niệm dân gian, là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc, nhưng cần tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Do vậy, bản mệnh nên căn cứ vào để sắp xếp công việc của mình sao cho được tốt đẹp nhất.

Đúng 5h30 rạng sáng mai (21/8), 3 con giáp này đây hạnh phúc như thấy được cầu vồng sau mưa, ra đường bỗng dưng gặp được túi vàng, ba đời tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Thứ 7 (20/8), 3 con giáp này một bên Thần Tài độ mạng, một bên được Phật Bà che chở, làm đâu thắng đó, không làm tiền cũng tự vào nhà, sung sướng khiến ai ai cũng phải ghen tị

Thứ 7 (20/8), 3 con giáp này một bên Thần Tài độ mạng, một bên được Phật Bà che chở, làm đâu thắng đó, không làm tiền cũng tự vào nhà, sung sướng khiến ai ai cũng phải ghen tị

Tử vi học nói rằng từ thứ 7 (20/8), 3 con giáp này được trời ban may mắn phước phần hơn người khiến ai nấy đều phải ghen tị.

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