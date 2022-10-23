Đúng 5h sáng Thứ Hai (24/10/2022): 3 con giáp may mắn bùng nổ, tài lộc hanh thông, tiền tài rực rỡ, sự nghiệp thành công như "đại bàng tung cánh"

Đứng đầu trong những con giáp may mắn vào 5h sáng Thứ Hai (24/10) đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Nếu mua sắm bất động sản , tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào 5h sáng Thứ Hai (24/10), kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2022 tuổi Mùi có 2 thời điểm khó khăn liên tiếp là tháng 8 và tháng 9 âm, cần họ phải đặc biệt cẩn trọng để tránh những chuyện không hay, mất tiền lại mệt người.

Đặc biệt, năm nay tuổi Mùi dễ gặp xích mích trong các mối quan hệ ở nơi làm việc, do đó phải hết sức kín kẽ trong giao tiếp. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng được cho là không nên đầu tư rủi ro vì khả năng thua lỗ cũng khá cao. Để có thể duy trì tình hình tài chính ổn định, họ nên cân nhắc, tính toán cẩn thận, chi tiêu hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 2 tháng liên tiếp gặp nhiều khó khăn, vào 5h sáng Thứ Hai (24/10), những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi.

Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc – 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau.

Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đôn hậu, thành thực, khiêm tốn, tiết kiệm, làm việc cũng suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo. Trong công việc, con giáp này luôn phấn đấu đi lên, không ngừng thu về những thành quả và đột phá mới.

Vào 5h sáng Thứ Hai (24/10), cho dù là cuộc sống hay công việc, vận thế của người tuổi Thìn khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là về tài vận. Với sự tỉ mỉ, việc đầu tư sẽ mang lại nhiều lợi nhuận đáng mong đợi, thu về không ít tiền bạc cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, những người làm kinh doanh sẽ gặt hái được những lợi nhuận khổng lồ, hơn hết con giáp Thìn còn gặp được những đối tác giỏi giang, nâng đỡ bạn thăng tiến trong công việc.

Bên cạnh đó, với tính cách chu đáo, tình cảm lứa đôi, hôn nhân cũng ngày càng hạnh phúc, nồng ấm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.