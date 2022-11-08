Đúng 5h sáng 15/10 âm lịch, 3 con giáp đón Rằm tháng 10 tài lộc hân hoan, may mắn tưng bừng, lên đời giàu sang, làm ăn vượng phát, tiền bạc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 00:40

Vào 5h sáng 15/10 âm lịch (8/11) dương lịch, 3 con giáp này đã may mắn lại thêm muôn phần thuận lợi, làm gì cũng dễ dàng, tiền về túi ầm ầm liên tục.

Tuổi Dậu

Vào 5h sáng 15/10 âm lich, tuổi Dậu được dự báo đón nhiều tin vui ở đường tài lộc nhờ Sửu Dậu Tương Hợp. Chuyện hợp tác làm ăn suôn sẻ, doanh thu kiếm được kha khá. Mối quan hệ hai bên xây dựng trên sự tin tưởng và đôi bên cùng có lợi nên lợi nhuận rất bền vững.

Vận trình sự nghiệp cũng được quý nhân nâng đỡ, che chở. Con giáp này lại hành động dứt khoát, quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định nên nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho phát triển bản thân sau này, tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai.

Đúng 5h sáng 15/10 âm lịch, 3 con giáp đón Rằm tháng 10 tài lộc hân hoan, may mắn tưng bừng, lên đời giàu sang, làm ăn vượng phát, tiền bạc bùng nổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim giúp chuyện tình cảm của Dậu cũng mặn nồng không kém. Những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, tình cảm ngày càng gắt kết hơn. Nhân cơ hội này hãy làm điều gì đó để tình yêu thăng hoa, đôi lứa bên nhau không rời.

Con số may mắn: 1, 10

Màu sắc may mắn: đỏ, hồng

Tuổi Dần

Tuổi Dần còn ham học hỏi, không ngại khó khăn để hoàn thiện bản thân, tìm kiếm những điều tốt đẹp. Trải qua thử thách, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và càng trở nên tốt hơn, đạt nhiều thành tựu đáng nể hơn.

Đúng 5h sáng 15/10 âm lịch, 3 con giáp đón Rằm tháng 10 tài lộc hân hoan, may mắn tưng bừng, lên đời giàu sang, làm ăn vượng phát, tiền bạc bùng nổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, vào 5h sáng 15/10 âm lich, tuổi Dần có cát tinh chiếu cố. Người làm công ăn lương, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp may mắn nhất định. Người đi làm ăn xa có quý nhân phù trợ. Bản mệnh được trao cho nguồn tài lộc dồi dào, đón nhận nhiều tin vui về tài chính.

Chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng có bước tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh tìm được người mình thích hoặc có người khác phái để ý. Người đã có gia đình hưởng cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc.

Con số may mắn: 6, 15

Màu sắc may mắn: vàng, cam

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất tốt bụng và không bao giờ thích soi mói, hiềm tị người khác. Tính cách tốt khiến họ có nhiều bạn bè đặc biệt.

Vào 5h sáng 15/10 âm lich, con giáp tuổi Mùi có thể gặp gỡ những người bạn mới, mở rộng mối quan hệ hợp tác, việc làm ăn có nhiều lợi nhuận hơn.

Đúng 5h sáng 15/10 âm lịch, 3 con giáp đón Rằm tháng 10 tài lộc hân hoan, may mắn tưng bừng, lên đời giàu sang, làm ăn vượng phát, tiền bạc bùng nổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, người tuổi Mùi không thiếu cơ hội để kiếm tiền, đòng thời họ cũng nắm bắt được nhiều bài học, quy luật kinh doanh nên làm việc gì cũng không lo thua lỗ.

Thời gian tới, con giáp tuổi Mùi nhanh chóng thoát nghèo, trở nên giàu có. Cuộc sống được cải thiện lên một tầm cao mới, tiền bạc dư dả, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này không bao giờ có thể quay về cuộc sống tầm thường, tùng tiệm nữa.

Con số may mắn: 7, 19

Màu sắc may mắn: xanh, tím

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 7/11 đến 11/11: Cát tinh chiếu mệnh, 3 tuổi mở cửa đón niềm vui, tài lộc đạt đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang chạm đích, tiền của bao la

Từ 7/11 đến 11/11: Cát tinh chiếu mệnh, 3 tuổi mở cửa đón niềm vui, tài lộc đạt đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang chạm đích, tiền của bao la

Khoảng thời gian vàng từ 7/11 đến 11/11 sẽ vô cùng may mắn với những con giáp sau đây khi bạn dễ làm tăng được thu nhập trong chớp mắt.

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